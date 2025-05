Helena Condis confirma el que molts temien a l'Inter - Barça

La notícia més esperada per l'afició culé finalment s'ha confirmat: Robert Lewandowski està de tornada i viatjarà amb el FC Barcelona a Milà per al decisiu partit de tornada de les semifinals de la Champions League 2025 contra l'Inter. Després d'haver estat absent durant les últimes dues setmanes a causa d'una lesió muscular soferta davant el Celta de Vigo, el golejador polonès ha protagonitzat una recuperació qualificada com a miraculosa pels serveis mèdics blaugranes.

Una recuperació rècord

Lewandowski va patir una lesió al múscul semitendinós de la cama esquerra el passat 19 d'abril, fet que havia generat dubtes sobre la seva participació en aquest transcendental duel europeu. No obstant això, després d'un intens treball individualitzat i sessions específiques de recuperació, el davanter blaugrana va sorprendre el cos tècnic en reincorporar-se abans del previst a l'entrenament grupal aquest diumenge, rebent l'alta mèdica per disputar el partit.

El mateix club ha confirmat la presència del polonès a la llista oficial de convocats i Helena Condis va avançar ahir a la ràdio que la intenció inicial és que Lewandowski jugui almenys durant la segona part del matx. Flick sap perfectament el que es juga al Giuseppe Meazza i comptar amb el seu màxim golejador, autor de 40 gols en el que va de temporada, és un gran avantatge psicològic i esportiu.

Balde, la creu

Mentre que la tornada de Lewandowski suposa un gran impuls anímic i ofensiu per a l'equip, la notícia negativa ha estat la confirmació de la baixa definitiva d'Alejandro Balde, qui no s'ha recuperat a temps i serà una absència sensible al lateral esquerre. Balde tenia esperances d'arribar, però ara el seu objectiu se centra en estar llest per al pròxim Clàssic davant el Real Madrid.

L'absència del lateral obliga a Flick a reconfigurar la seva defensa, cosa que havia anticipat Helena Condis a 'El Partidazo de la COPE'. Les opcions passen per mantenir Gerard Martín o desplaçar Iñigo Martínez a aquesta banda, col·locant Ronald Araújo juntament amb Cubarsí a l'eix central defensiu.

Convocatòria completa i expectació màxima

La llista definitiva per a aquest transcendental partit a San Siro inclou els següents futbolistes: Cubarsí, Ronald Araújo, Iñigo Martínez, Gavi, Ferran Torres, Pedri, Robert Lewandowski, Ansu Fati, Raphinha, Iñaki Peña, Andreas Christensen, Fermín López, Pau Víctor, Lamine Yamal, Dani Olmo, Frenkie De Jong, Eric García, Wojciech Szczęsny, Ander Astralaga, Héctor Fort, Gerard Martín, Landry i Noah Darvich.

Més de 4.000 aficionats del Barça acompanyaran l'equip a Milà, conscients que la presència de Lewandowski podria marcar una diferència clau en la recerca d'una plaça per a la gran final de la Champions League 2025. Després de l'empat 3-3 de l'anada a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, els culés necessiten una victòria en territori italià per assegurar el pas sense dependre d'una agònica tanda de penals.

L'expectació és màxima i tots els ulls estaran posats en Robert Lewandowski, el golejador blaugrana la tornada del qual pot definir aquesta eliminatòria europea crucial.