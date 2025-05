John, el desconegut pare de Frenkie de Jong: L'abraçada tendra amb el seu fill

per Joan Grimal

El Clàssic de l'11 de maig de 2025 no només va deixar un resultat memorable a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, sinó també una de les imatges més emotives de la temporada. Frenkie de Jong, capità del FC Barcelona, es va dirigir a la graderia just acabar el partit per abraçar el seu pare, John de Jong. Aquest gest familiar, en una nit de màxima tensió i eufòria, va captar l'essència més humana del futbol.

Després d'una remuntada històrica davant el Reial Madrid, i amb LaLiga pràcticament sentenciada a favor del Barça, el migcampista neerlandès va protagonitzar una escena que va emocionar milers d'aficionats. La seva carrera directa cap a la graderia va ser tant sincera com poderosa: buscava compartir amb el seu pare l'orgull d'haver liderat el seu equip en una de les victòries més importants de la temporada.

Declaracions després del Clàssic

Les càmeres de LaLiga van captar el moment exacte en què De Jong i el seu pare es van fondre en una abraçada llarga i plena d'emoció. John, amb una samarreta retro del Barça i un braçalet de capità com el del seu fill, no va poder contenir les llàgrimes. El gest va ser aplaudit pels aficionats més propers i ràpidament es va convertir en una imatge viral a les xarxes socials.

| Canva

Després del partit, De Jong va publicar una imatge familiar a Instagram, juntament amb la seva parella Mikky Kiemeney i el seu fill Miles. “Nit màgica. Gràcies per ser-hi sempre. Això també és vostre”, va escriure el jugador. No era la primera vegada que compartia imatges familiars, però sí la més significativa. Era la seva manera de dir que el triomf era col·lectiu, més enllà del vestidor.

Altres jugadors també van celebrar amb els seus éssers estimats. Fermín López va publicar una imatge amb la seva parella Berta Gallardo després d'haver complert anys i anotar un gol anul·lat als minuts finals. Lewandowski va jugar amb les seves filles a la gespa, i Pedri va posar amb la seva família i l'atleta Àlex Roca, present a les grades.

| FCB

Un gest que transcendeix el futbol

La celebració de De Jong va arribar en un context marcat per la tensió del partit, amb decisions arbitrals polèmiques que van deixar molta discussió. L'abraçada amb el seu pare va oferir una pausa emocional enmig del soroll mediàtic, recordant que el futbol també és família, sentiments i vincles que van més enllà del marcador.

En un equip que ha sabut reconstruir-se després de les eliminacions europees, aquest tipus de gestos reforcen la connexió entre jugadors i afició. De Jong no només és un dels pilars del centre del camp, sinó també un exemple de compromís i proximitat amb el club. El seu lideratge emocional comença a pesar tant com el tàctic.

Durant la temporada, ja se l'havia vist en més d'una ocasió acostant-se a la seva família després dels partits. No obstant això, el que va passar després del Clàssic té un valor especial. Pel context, per la transcendència del resultat i pel simbolisme del gest. Va ser una d'aquelles escenes que es queden gravades a la memòria col·lectiva del barcelonisme.

Impacte en l'afició i mitjans

Les xarxes socials es van omplir de comentaris elogiant l'actitud del neerlandès. A TikTok, el vídeo de l'abraçada va superar els cinc milions de visualitzacions en menys de 24 hores. Comentaris com “Això també és futbol”, “Més que un jugador, un fill” o “Capità dins i fora del camp” es van repetir entre els aficionats.

Mitjans catalans i nacionals van destacar la imatge com una de les més icòniques del Clàssic. Joan Laporta fins i tot va compartir el moment a les seves xarxes, qualificant-lo d'“instant d'orgull”. Va ser una imatge que va unir l'entorn blaugrana enmig de l'emoció per un triomf clau en la lluita per LaLiga.

En una nit de remuntada, gols i polèmica, Frenkie de Jong va protagonitzar el moment més sincer i emotiu del Clàssic. La seva abraçada amb el seu pare no només va tancar el partit amb una nota humana, sinó que va confirmar que aquest Barça està unit dins i fora del camp.