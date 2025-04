Joan Laporta prepara un fitxatge de nivell i Pablo Torre el pot abaratir

El FC Barcelona continua treballant intensament en la planificació de la seva plantilla per a la pròxima temporada. Segons informen a El Nacional, Joan Laporta ha fixat el seu objectiu en un futbolista capaç de revolucionar el lateral amb la seva velocitat i capacitat ofensiva, perfil diferent al de Jules Koundé. Les negociacions avancen discretament, però ja hi ha sobre la taula una fórmula enginyosa que podria desbloquejar aquesta esperada incorporació.

El Barça es troba en plena fase de reforçament estratègic, tractant d'optimitzar recursos econòmics limitats a causa de les seves restriccions pressupostàries. Malgrat aquestes dificultats, la directiva blaugrana té clar que una de les prioritats passa per reforçar un lateral dret que necessita algun efectiu més.

En aquest context, ha emergit el nom de Jeremie Frimpong com a principal candidat. El lateral dret neerlandès, actualment a les files del Bayer Leverkusen, és un dels jugadors més cotitzats del mercat gràcies a la seva explosivitat i capacitat per generar perill des de la defensa.

Jeremie Frimpong ha tingut un rendiment destacat aquesta temporada. En 44 partits oficials, el defensor neerlandès ha anotat 4 gols i ha entregat 11 assistències, xifres excel·lents per a un lateral. La seva participació a la Bundesliga ha estat clau: en 29 encontres ha marcat 4 gols i proporcionat 6 assistències, acumulant un total de 2062 minuts jugats.

Aquestes xifres confirmen que Frimpong és un lateral modern, amb vocació ofensiva, ràpid en transicions i altament participatiu en atac, cosa que encaixa perfectament amb la idea futbolística que vol imposar Hansi Flick al Barça.

Pablo Torre, peça clau per abaratir l'operació

Conscients que el Bayer Leverkusen demanarà una xifra alta, possiblement per sobre dels 40 milions d'euros, des de la direcció esportiva del Barça s'ha plantejat incloure a Pablo Torre en l'operació, segons El Nacional.

Pablo Torre ha participat en 10 duels aquesta temporada amb la samarreta blaugrana, en els quals ha aconseguit marcar 3 gols. El seu talent i projecció han cridat l'atenció a Europa, especialment en clubs que valoren el seu perfil tècnic i ofensiu. El Bayer Leverkusen, acostumat a desenvolupar talent jove i vendre'l a preus elevats posteriorment, veu amb bons ulls l'arribada d'un jugador com Torre.

Per al Barça, aquesta operació no es plantejaria com una simple cessió, sinó com una transferència estratègica que reduiria significativament el cost final del fitxatge de Frimpong. Pablo Torre té encara un ampli marge de millora, però la competència al centre del camp blaugrana és ferotge, dificultant la seva continuïtat a llarg termini.

Aquesta negociació estratègica permetria al Barça reforçar una posició clau i, al mateix temps, rendibilitzar la inversió realitzada prèviament en Pablo Torre. A més, des d'Alemanya, l'arribada del jove migcampista espanyol seria vista com una oportunitat de reforçar l'equip amb un futbolista de gran talent i potencial revalorització.