Javier Clemente deixa KO a Vinicius: 'Si li...'

Vinicius Jr. és un futbolista que no deixa indiferent ningú. En els últims temps, el jugador del Reial Madrid s'ha guanyat tants admiradors com detractors, però no només pel seu talent al camp. La seva actitud, reaccions i les polèmiques en què s'ha vist embolicat han generat un intens debat al voltant de la seva figura. Des d'enfrontaments amb rivals i àrbitres fins a acusacions de racisme en alguns estadis, Vinicius viu constantment sota el focus mediàtic.

En aquest context, Javier Clemente, sempre directe i sense filtres, ha ofert la seva opinió sobre el brasiler en una entrevista recent a Radio MARCA. "M'agradaria que no estigués tan enfadat al camp. Si li peguen una puntada de peu, que s'aguanti i es quedi amb la puntada de peu", va declarar Clemente, referint-se al comportament de Vinicius en situacions tenses durant els partits. Segons el veterà tècnic, l'actitud del jugador no l'afavoreix ni a dins ni fora del terreny de joc.

Clement també va aprofundir en la seva anàlisi, assenyalant que el futbol, per la seva pròpia naturalesa, inclou contactes físics i decisions arbitrals discutibles. "Al futbol hi ha males entrades o decisions arbitrals equivocades, però si no aguantes això, no és bo", va assegurar. Per a l'exseleccionador, el que Vinicius necessita és reflexionar i canviar-ne l'enfocament per ser més estimat pel públic.

"No som un país racista"

L'entrenador també va abordar una de les polèmiques més recurrents al voltant de Vinicius: el racisme als estadis. Clement va ser contundent en afirmar que no considera que Espanya sigui un país racista. "No som un país racista i això està claríssim. El que passa és que ell ho ha enfocat així perquè li ha interessat, i jo crec que no és gens bo per a ell", va opinar. Encara que va reconèixer el talent indiscutible del jugador, Clemente creu que Vinicius ha utilitzat aquestes polèmiques en benefici seu, cosa que podria perjudicar la seva imatge a llarg termini.

A més, Clemente va fer una crida que el brasiler controli millor les seves emocions i actituds dins del camp. "És un grandíssim jugador, però el que li passa és que discuteix amb el contrari, discuteix amb l'àrbitre, discuteix amb el públic, discuteix fins i tot amb la meva germana, i així no s'hi pot estar", va concloure amb el seu característic humor àcid.

Les declaracions de Clement reflecteixen una percepció compartida per alguns sectors del futbol: que el talent de Vinicius no està en discussió, però la seva actitud genera divisions. Mentre el brasiler continua protagonitzant moments polèmics, figures com Clemente insten que el jugador faci un canvi que beneficiï tant la seva carrera com la seva relació amb el públic. Només el temps dirà si Vinicius aconsegueix canalitzar la seva energia i el seu talent en una direcció més positiva.