Javier Clemente deja KO a Vinicius: 'Si le...'

Vinicius Jr. es un futbolista que no deja indiferente a nadie. En los últimos tiempos, el jugador del Real Madrid se ha ganado tantos admiradores como detractores, pero no solo por su talento en el campo. Su actitud, reacciones y las polémicas en las que se ha visto envuelto han generado un intenso debate en torno a su figura. Desde enfrentamientos con rivales y árbitros hasta acusaciones de racismo en algunos estadios, Vinicius vive constantemente bajo el foco mediático.

En este contexto, Javier Clemente, siempre directo y sin filtros, ha ofrecido su opinión sobre el brasileño en una reciente entrevista en Radio MARCA. "Me gustaría que no estuviera tan enfadado en el campo. Si le pegan una patada, que se aguante y se quede con la patada", declaró Clemente, refiriéndose al comportamiento de Vinicius en situaciones tensas durante los partidos. Según el veterano técnico, la actitud del jugador no le favorece ni dentro ni fuera del terreno de juego.

Clemente también profundizó en su análisis, señalando que el fútbol, por su propia naturaleza, incluye contactos físicos y decisiones arbitrales discutibles. "En el fútbol hay malas entradas o decisiones arbitrales equivocadas, pero si no aguantas eso, no es bueno", aseguró. Para el exseleccionador, lo que Vinicius necesita es reflexionar y cambiar su enfoque para ser más querido por el público.

"No somos un país racista"

El entrenador también abordó una de las polémicas más recurrentes en torno a Vinicius: el racismo en los estadios. Clemente fue contundente al afirmar que no considera que España sea un país racista. "No somos un país racista y eso está clarísimo. Lo que pasa es que él lo ha enfocado así porque le ha interesado, y yo creo que no es nada bueno para él", opinó. Aunque reconoció el talento indiscutible del jugador, Clemente cree que Vinicius ha utilizado estas polémicas en su beneficio, lo que podría perjudicar su imagen a largo plazo.

Además, Clemente hizo un llamamiento a que el brasileño controle mejor sus emociones y actitudes dentro del campo. "Es un grandísimo jugador, pero lo que le pasa es que discute con el contrario, discute con el árbitro, discute con el público, discute hasta con mi hermana, y así no se puede estar", concluyó con su característico humor ácido.

Las declaraciones de Clemente reflejan una percepción compartida por algunos sectores del fútbol: que el talento de Vinicius no está en discusión, pero su actitud genera divisiones. Mientras el brasileño continúa protagonizando momentos polémicos, figuras como Clemente instan a que el jugador haga un cambio que beneficie tanto su carrera como su relación con el público. Solo el tiempo dirá si Vinicius logra canalizar su energía y talento en una dirección más positiva.