Imanol Alguacil estalla tras el partido de Copa del Rey: 'El Real Madrid...'

La polémica vuelve a salpicar una eliminatoria crucial en el fútbol español, dejando en segundo plano la épica remontada vivida en el Santiago Bernabéu durante las semifinales de la Copa del Rey. El encuentro, que enfrentó a Real Madrid y Real Sociedad, tuvo de todo: goles, emociones desbordadas, y decisiones arbitrales controvertidas que generaron indignación en el conjunto vasco.

La Real Sociedad llegaba a Madrid con la intención de dar un golpe sobre la mesa y alcanzar una final que lleva años resistiéndosele. Tras caer en Anoeta por un ajustado 0-1 en la ida, el equipo de Imanol Alguacil protagonizó un arranque excepcional en el feudo blanco, adelantándose con un sorprendente 1-3 que les colocaba momentáneamente en la final copera. Sin embargo, una reacción épica y polémica del Real Madrid, coronada por un cuestionado 3-3 en el marcador global, llevó el partido a la prórroga, culminando en un definitivo 4-4 que selló el pase madridista.

Más allá del resultado, las estadísticas mostraron la valentía táctica de la Real Sociedad, que acumuló un 52% de posesión, generando 12 disparos, seis de ellos a puerta. Destacó especialmente la actuación de jugadores como Mikel Oyarzabal, protagonista en ataque, y Takefusa Kubo, quien causó estragos en la defensa madridista. Pero estos datos quedaron eclipsados por el enfado generalizado con la actuación arbitral de Alberola Rojas.

La polémica jugada que desató la ira de Imanol Alguacil

El momento clave llegó en la recta final del tiempo reglamentario. Justo antes del gol del empate, que clasificaba momentáneamente al Real Madrid, Kylian Mbappé protagonizó una clara posición adelantada que no fue sancionada por el asistente. Como esa acción en concreto no terminó en gol, el VAR no pudo hacer nada. Pero el fuera de juego es muy claro. A continuación, el córner resultante culminó en el polémico tanto blanco que cambió radicalmente el desenlace de la eliminatoria.

Esta acción no pasó inadvertida para Imanol Alguacil, quien expresó su indignación en la rueda de prensa posterior al encuentro. Con visible frustración, declaró: "Hay un posible fuera de juego, y muy claro además. Son situaciones que habitualmente se pitan, pero hoy no lo han hecho". El técnico fue más allá, insinuando un trato desigual cuando afirmó: "Si la jugada hubiese ocurrido en nuestra área, estoy seguro de que el gol no hubiese subido al marcador".

Imanol también destacó la capacidad del Real Madrid para reaccionar ante situaciones adversas, reconociendo el mérito de los blancos: "No es la primera vez que el Madrid da la vuelta a un partido así". Sin embargo, dejó claro que, aunque respeta profundamente al rival, no entiende las decisiones arbitrales que han afectado directamente a su equipo: "El Real Madrid es un club enorme y no necesita ayudas como estas, su historia lo demuestra de sobra".

En cuanto al planteamiento, el equipo donostiarra apostó por presionar alto y buscar transiciones rápidas que sorprendieron en repetidas ocasiones al cuadro de Carlo Ancelotti. El técnico italiano, por su parte, volvió a demostrar capacidad de ajuste táctico al dar entrada a jugadores revulsivos en la segunda parte, como Vinícius Jr. y Rodrygo, quienes fueron determinantes en la remontada.