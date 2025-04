El vol el Reial Madrid però l'Atlètic s'avança: 30 milions d'euros

La competència en el mercat de fitxatges europeu s'intensifica amb cada dia que passa. I això que queden dos mesos i mig perquè obri. Grans clubs del vell continent estan atents a les joies emergents, especialment aquelles que destaquen en tornejos d'alt nivell com la UEFA Champions League. Precisament, un dels defensors més destacats d'aquesta temporada es troba enmig d'un pols entre dos gegants de LaLiga, Real Madrid i Atlètic, però són els blanc-i-vermells els qui semblen haver pres avantatge.

Sam Beukema, central neerlandès del Bolonia, és una de les grans revelacions de l'actual edició de la Champions League. Als seus 26 anys i amb una alçada imponent d'1,88 metres, s'ha convertit en peça indispensable en l'esquema del tècnic Vincenzo Italiano. Des de la seva arribada el 2023 des de l'AZ Alkmaar per només 8 milions d'euros, la seva progressió ha estat imparable.

| Calcio Mercatto

Actualment, el seu valor en el mercat s'ha disparat fins als 30 milions d'euros. El seu rendiment a la Serie A i en competició europea ha despertat interès en grans clubs internacionals. Però segons fonts properes a l'entorn colchonero, l'Atlètic ha fet passos concrets enviant regularment ojeadors per observar en directe les seves actuacions.

Beukema destaca no només pel seu físic dominant, sinó també per la seva gran intel·ligència tàctica i notable tècnica en la sortida de pilota. Fins a la data, ha jugat més de 3.299 minuts en 39 partits, sent el futbolista amb més minuts disputats en la plantilla del Bolonia aquesta temporada. Això subratlla la seva importància i la confiança dipositada pel seu entrenador.

Entre les seves estadístiques destacades, el central neerlandès ha guanyat 151 duels a la Serie A, sent el tercer millor defensor en aquesta categoria en tota la lliga italiana. A més, lidera en passades a l'últim terç del camp amb un total de 143, cosa que revela la seva capacitat per iniciar jugades ofensives des del darrere.

Una dada particularment cridanera és el seu joc net: en 29 partits no ha rebut ni una sola targeta, cosa excepcional per a un defensor central que habitualment està exposat a jugades compromeses.

Atlètic de Madrid pren la davantera

Segons informen a Estadio Deportivo, l'Atlètic ha reforçat el seu interès per Beukema, especialment després d'obtenir informes altament positius dels seus ojeadors en enfrontaments clau com els disputats davant el Borussia Dortmund i el Monaco a la Champions. L'equip de Diego Simeone considera essencial l'arribada d'un defensa central sòlid, amb bona sortida de pilota i capacitat de lideratge en la defensa, especialment davant possibles sortides o lesions que puguin afectar el bloc.

Mentrestant, el Real Madrid ha mostrat interès, encara que últimament sembla haver disminuït la intensitat en les seves negociacions, cosa que ha permès a l'Atlètic col·locar-se en una posició preferent. El preu fixat al voltant de 30 milions d'euros és considerat assequible pels blanc-i-vermells, especialment tenint en compte la projecció i qualitat demostrada per Beukema.

Malgrat l'optimisme de l'Atlètic, l'operació no serà senzilla. Clubs importants com Nàpols i Inter de Milà també segueixen amb atenció el central neerlandès, conscients del valor afegit que podria aportar a les seves línies defensives. A més, equips anglesos com Chelsea i Liverpool, especialment aquest últim per l'interès del tècnic Arne Slot, romanen expectants encara que una mica endarrerits respecte als avenços del club madrileny.