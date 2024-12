Ho diuen els mitjans portuguesos: El crac que Joan Laporta portarà al Barça

Tot i que la situació financera del Barça continua sent una gran incertesa, els rumors sobre possibles fitxatges no cessen. Diversos mitjans insisteixen a col·locar el club català darrere d'alguns dels jugadors més destacats d'Europa. Aquestes especulacions reflecteixen les ambicions d'un Barça que, malgrat les limitacions econòmiques, busca mantenir-se competitiu tant a LaLiga com a Europa.

A les últimes hores, mitjans esportius portuguesos, com el Correio da Manha , han informat sobre l'interès del Barça a Viktor Gyökeres, davanter suec de l'Sporting de Portugal. Amb 25 gols i 4 assistències en 23 partits aquesta temporada, Gyökeres ha esdevingut una de les sensacions del futbol europeu. La seva rapidesa, potència física i capacitat golejadora han fet que diversos clubs importants hi posin els ulls. Tot i això, segons altres informes d'altres mitjans esportius, l'Sporting no estaria disposat a negociar per menys de 100 milions d'euros, una xifra que sembla inabastable per al Barça en aquest moment.

Gyökeres, de 26 anys i amb gairebé 1,90 metres d'alçada, ha batut rècords que semblaven insuperables. Aquest any ha superat el seu compatriota Zlatan Ibrahimovic com el jugador suec amb més gols en un sol any. Ibrahimovic va marcar 54 gols el 2012, mentre que Gyökeres ja en suma 60 el 2024, i encara té partits per disputar abans que s'acabi l'any.

Més somni que realitat

Tot i el seu rendiment espectacular, la seva situació a l'Sporting de Portugal no és la millor en aquest moment. La sortida de l'entrenador Rubén Amorim ha deixat l'equip en una mala ratxa, amb només una victòria en els últims cinc partits, davant d'un modest Amarant de tercera divisió a la Copa. Des d'aleshores, sota la direcció de Joao Pereira, l'Sporting ha perdut tots els seus partits, els darrers quatre, de lliga i Champions. Aquesta dinàmica ha generat descontentament en el davanter, que, segons mitjans portuguesos, estaria plantejant-se buscar un nou destí.

Tot i això, el Barça té les seves pròpies dificultats per afrontar un fitxatge d'aquesta magnitud. Tot i que Robert Lewandowski renovarà el contracte per un any més i seguirà sent el davanter titular, la veterania del polonès obliga el club a planificar el futur. Lewandowski ha demostrat ser clau aquesta temporada, amb números que segueixen sent d'elit, però trobar un relleu per a ell és inevitable.

El problema rau en el cost. Gyökeres té un valor de mercat de 70 milions segons Transfermarkt, però l'Sporting ha deixat clar que no negociarà per menys de 100 milions, com dèiem. Per a un Barça que passa problemes econòmics, aquest fitxatge sembla difícil. A més, el Mundo Deportivo ha assenyalat que el davanter suec no és als plans immediats de Deco, l'actual director esportiu del Barça. Així doncs, la possibilitat de veure Viktor Gyökeres vestit de blaugrana continua sent més un somni que una realitat.