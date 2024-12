El favorit per substituir Víctor Fernández a la banqueta del Zaragoza

Després de la sorprenent dimissió de Víctor Fernández, el Real Zaragoza es troba davant el repte de buscar ràpidament un nou líder per a la banqueta. Amb la temporada en plena marxa, l'equip aragonès no es pot permetre perdre més temps en el seu intent per reconduir una situació delicada.

La dimissió de Víctor Fernández es va produir després de la dolorosa derrota a casa contra el Real Oviedo (2-3), en un partit que semblava guanyat. El Zaragoza es va deixar remuntar un 2-0, cosa que va provocar que l'entrenador proclamés la seva dimissió en roda de premsa: “He intentat tot, però no sóc capaç de trobar la solució”. La decisió arriba després de set partits consecutius sense guanyar, amb només quatre punts dels últims 21 possibles, i després de ser eliminat de la Copa del Rei. Actualment, l'equip ocupa el lloc 13 en la classificació, a cinc punts dels playoffs.

La marxa de Fernández posa fi a la seva quarta etapa al capdavant del Zaragoza, tot i que aquesta ha estat la més breu. En 34 partits, el tècnic va aconseguir 11 victòries, 10 empats i 13 derrotes. Ara, la directiva, encapçalada per Juan Carlos Cordero, busca un perfil capaç de redreçar el rumb i tornar l'equip a la lluita pels llocs d'ascens.

Luis Carrión, el favorit de la directiva

D'entre els noms que sonen per a la banqueta, Luis Carrión és l'opció que més agrada a La Romareda, segons proclamen els rumors. El tècnic català ja va demostrar la seva capacitat la temporada passada, quan va assumir les regnes del Real Oviedo en una situació encara més crítica. Amb treball i determinació, Carrión va portar l'equip asturià a disputar la final del playoff, un èxit que el converteix en el principal candidat per liderar el Zaragoza.

Carrión és conegut per la seva capacitat per gestionar plantilles en crisi i treure el màxim rendiment dels seus jugadors. A més, el seu estil de joc dinàmic i ofensiu encaixaria bé amb les aspiracions del club aragonès. La seva experiència en Segona Divisió i el seu recent èxit amb l'Oviedo el posicionen com l'ideal per afrontar aquest nou repte.

Álvaro Cervera, una opció complicada

Álvaro Cervera, un altre nom que ha sortit a la llum, també seria un candidat interessant per al Zaragoza. No obstant això, la seva situació és més complexa, ja que sembla estar esperant una trucada d'un equip de LaLiga EA Sports. Recentment, ha estat relacionat amb el Valencia CF, on podria substituir Rubén Baraja si el club decideix fer un canvi a la banqueta.

Cervera és conegut pel seu enfocament tàctic defensiu i la seva habilitat per fer equips sòlids i competitius, cosa que el Zaragoza podria necessitar en aquest moment. No obstant això, la seva disponibilitat dependrà de com evolucioni la seva situació amb el Valencia.

Aitor Karanka, el pla C

Aitor Karanka apareix com el tercer nom en la llista de possibles substituts. Amb experiència en equips com el Middlesbrough i el Granada, Karanka podria aportar estabilitat a l'equip. No obstant això, la seva candidatura no genera tant entusiasme com les de Carrión o Cervera, i es contempla més com un pla alternatiu.

El futur del Real Zaragoza es decidirà en els pròxims dies, amb la directiva avaluant totes les opcions disponibles. Mentrestant, els aficionats esperen que el nou tècnic sigui capaç de tornar a l'equip la il·lusió i la competitivitat que tant necessiten.