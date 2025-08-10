Cop fort per al Betis: lesió i temps de recuperació d'Isco

L'estiu a Heliópolis venia carregat d'il·lusió. L'equip havia afinat automatismes a bon ritme i només quedaven vuit dies per a l'estrena de Lliga a Elx. En aquest context d'expectativa, una acció fortuïta en l'últim amistós va canviar el to de la pretemporada verd-i-blanca de manera abrupta.
Comunicat mèdic i terminis estimats després del cop a La Rosaleda
El club ha comunicat que el mitjapunta pateix una fractura sense desplaçament al terç mitjà del peroné esquerre. És una afecció traumàtica, independent del procés previ que ja estava superat després de la seva operació el 2024.
El tractament serà conservador, sense intervenció quirúrgica, i la reincorporació dependrà de l'evolució. Ara com ara, els terminis que es manegen situen la baixa entre 10 i 14 setmanes, un rang que abasta de finals d'octubre a mitjans de novembre. El futbolista va abandonar l'estadi amb la zona embenada i amb dolor, després d'una acció amb David Larrubia que el va obligar a quedar-se als vestidors durant la segona part de l'amistós a Màlaga.
L'impacte esportiu: gols, assistències i jerarquia creativa que es perden
L'absència arriba després d'una 2024/25 excel·lent. Segons les estadístiques de la temporada passada va signar 33 partits, amb 12 gols i 11 assistències en 2.335 minuts. A LaLiga va aportar 9 gols i 8 assistències en 22 partits, mentre que a Europa i Copa va completar la resta de la seva notable producció. Aquestes xifres reflecteixen quelcom més profund: lideratge amb pilota, pausa a l'últim terç i una lectura tàctica que donava sentit al 4-2-3-1 i al 4-3-3 de Manuel Pellegrini.
La seva influència en les transicions curtes, l'última passada i les accions a pilota aturada converteix aquesta baixa en un repte significatiu per a un equip que havia construït bona part del seu cabal ofensiu al voltant del seu peu dret.
Calendari i finestra de retorn: de l'estrena a Elx a la tardor competitiva
Amb l'estrena de Lliga a tocar, el Betis perd el seu far creatiu per a l'inici. Un període de 10 setmanes situaria el seu retorn al voltant del 19 d'octubre; amb 12 setmanes, entorn del 2 de novembre; i amb 14 setmanes, prop del 16 de novembre. Aquest marge coincideix amb dues aturades de seleccions que podrien facilitar una reincorporació progressiva. En qualsevol escenari, el club prioritzarà no accelerar els terminis per evitar recaigudes en una zona ja castigada el 2024.
Context contractual i valor de mercat del malagueny
El futbolista té vincle amb el Betis fins al 30/06/2027, amb una valoració de mercat de 6 milions d'euros després de l'última revisió de juny.
Aquesta estabilitat contractual permet al club gestionar els terminis amb calma i protegir una peça que, pel seu rendiment i ascendència al vestidor, continuarà sent capital quan superi el procés de recuperació. La prioritat implica recuperar sensacions, sumar càrrega a mesura que l'os consolidi i escalar minuts sense riscos.
Podrà el Betis sostenir la seva creativitat sense Isco?
La pregunta marcarà l'inici de curs. L'equip ha demostrat recursos per competir, però necessita que l'estructura potenciï l'arribada dels homes de segona línia fins que torni el seu cervell. Si el bloc manté solidesa, pol-eix la sortida neta i troba eficàcia a les àrees, podrà sobreviure al tram més delicat.
El retorn del malagueny, quan toqui, posarà la cirera a un pla que ara exigeix temple, ajustos i la convicció que els punts d'agost i setembre són igual de valuosos que els de primavera. Segueix les novetats del mercat i l'evolució de la lesió per no perdre detall de l'arrencada verd-i-blanca.