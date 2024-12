Flick se pronuncia sobre el posible regreso de Araujo contra el Leganés: 'El plan...'

Ronald Araujo sufrió una grave lesión en julio mientras representaba a su selección nacional en la Copa América. Durante un partido crucial ante Canadá, el central uruguayo se lesionó en el tendón isquiotibial de su pierna derecha.

La gravedad de la lesión obligó a los servicios médicos a tomar la decisión de realizar una intervención quirúrgica para garantizar su completa recuperación. Este percance también significó un muy importante contratiempo para el FC Barcelona, que perdió a uno de sus mayores pilares defensivos durante un periodo crucial de la pretemporada.

Tras la operación, Araujo inició un largo proceso de rehabilitación que lo mantuvo alejado de los terrenos de juego durante cinco meses. Este período no solo fue desafiante físicamente, sino también mentalmente, ya que el jugador tenía la ambición de regresar a su mejor nivel para ayudar a su club.

Hansi Flick analiza el regreso de Araujo

Ahora, con su recuperación casi completa, el central uruguayo está cerca de regresar al campo. Este fin de semana podría formar parte de la convocatoria de Hansi Flick para el partido contra el Leganés. La expectación es enorme, ya que Araujo es considerado uno de los jugadores clave tanto por su carácter como por su capacidad técnica.

En rueda de prensa previa al encuentro contra el Leganés, Hansi Flick confirmó que Araujo está listo para jugar algunos minutos. “El plan es que juegue algunos minutos, no sé cuántos, quizá esté en el once inicial, si no, el plan es que pueda jugar. Lo puede hacer y está listo”, declaró Flick, mostrando optimismo por la evolución del central uruguayo.

El regreso de Araujo no solo refuerza la defensa, sino que también ofrece un descanso necesario para los jugadores que han soportado el peso defensivo.

Pau Cubarsí e Iñigo Martínez han tenido un protagonismo importante debido a las ausencias, mientras que Jules Koundé ha jugado sin descanso en su rol de lateral derecho. La vuelta del uruguayo permitirá más rotaciones en una defensa afectada por varias lesiones.

Un regreso emocional y táctico

Araujo también desempeñará un papel emocional clave en el equipo; como segundo capitán, lucirá el brazalete ante la ausencia prolongada de Marc-André Ter Stegen. Su liderazgo dentro y fuera del campo es fundamental para el grupo. Además, su versatilidad para jugar como central o lateral derecho lo convierte en una pieza valiosa para Flick.

Otro aspecto relevante es el impacto que su regreso tendrá en los compañeros. Raphinha, uno de los líderes ofensivos, ha destacado la importancia de Araujo dentro del vestuario. “Es un jugador que inspira confianza y eleva el nivel competitivo del equipo”, comentó el brasileño.

Alternativas limitadas

El FC Barcelona ha sufrido durante la ausencia de Araujo y de otros jugadores clave como Andreas Christensen. El danés, quien se recupera de una intervención menor en el tendón de Aquiles, podría volver a principios de año. Por ahora, Flick ha tenido que improvisar con Eric García, que también regresó recientemente tras una lesión.

El técnico alemán ha destacado la capacidad de Araujo para marcar la diferencia en momentos críticos. “Es un jugador que aporta soluciones tanto defensivas como ofensivas. Su regreso es una gran noticia para todos”, afirmó Flick.

Con el posible regreso de Araujo, el FC Barcelona recupera no solo a un central de garantías, sino también a un líder natural. Este partido contra el Leganés podría ser el primer paso hacia su reintegración total.

Tanto el jugador como el equipo necesitan este momento, y los aficionados están ansiosos por verlo nuevamente en acción. Araujo está listo para volver a ser protagonista.