El Barça vol aprofitar el desastre de Guardiola al City: 40 milions i és seu

El FC Barcelona té clar que una de les grans prioritats per al pròxim mercat de fitxatges és reforçar la posició d'extrem. La direcció esportiva encapçalada per Joan Laporta i Deco està analitzant diverses opcions per potenciar l'atac, i entre els favorits figuren noms com Nico Williams, Rafael Leao i Luis Díaz.

Tanmateix, el club també contempla altres alternatives més accessibles en termes econòmics i que podrien encaixar en l'esquema de Hansi Flick. Una d'elles és la de Savinho, el jove extrem brasiler del Manchester City. Així ho ha assegurat, almenys, el mitjà El Nacional.

| Manchester City

Savinho Moreira va ser una de les grans sensacions de LaLiga EA Sports durant la temporada passada, brillant amb el Girona en la seva cessió. El seu rendiment a Montilivi va cridar l'atenció de diversos gegants europeus, però va ser el Manchester City qui va aconseguir fer-se amb els seus serveis. Tanmateix, la seva primera campanya en el conjunt dirigit per Pep Guardiola no ha estat l'esperada, i la seva continuïtat a l'Etihad Stadium està en dubte.

Malgrat haver participat en 36 partits aquesta temporada, les seves xifres han estat discretes: només dos gols i nou assistències. El seu impacte a la Premier League ha estat limitat, i no ha aconseguit consolidar-se com un titular indiscutible en l'esquema de Guardiola. A això s'afegeix el rendiment irregular del City en diverses competicions, cosa que ha generat crítiques cap a alguns jugadors, inclòs el jove brasiler.

El Manchester City necessita fer caixa i Savinho no és intocable

El Manchester City té previst realitzar una profunda reestructuració en la seva plantilla de cara a la pròxima temporada. Guardiola vol dur a terme fitxatges estratègics, cosa que obligarà a desprendre's d'alguns futbolistes que no han acabat d'encaixar en el seu esquema. Savinho és un dels jugadors que podria sortir a l'estiu, i el club anglès està disposat a escoltar ofertes per ell.

Als seus 20 anys, l'extrem continua sent una aposta de futur, però el City no veu amb mals ulls la seva sortida si arriba una oferta convincent. Segons fonts properes al club anglès, estarien disposats a vendre'l per una xifra propera als 40 milions d'euros. Una quantitat que, en el mercat actual, podria considerar-se accessible per a un jugador amb la seva projecció i que ja ha demostrat el seu talent a LaLiga.

El Barça segueix de prop la situació de Savinho

El FC Barcelona no ha perdut de vista a Savinho. La direcció esportiva blaugrana segueix amb atenció la seva situació i veu en ell una oportunitat per reforçar la seva plantilla sense necessitat de realitzar una inversió desorbitada. A més, l'extrem brasiler ja coneix la lliga espanyola, cosa que facilitaria la seva adaptació a l'equip de Hansi Flick.

L'exjugador de l'Atlético Mineiro, Troyes i PSV Eindhoven és un futbolista explosiu, amb gran capacitat de desbordament i velocitat, característiques que el Barça busca per a la seva banda esquerra. El seu rendiment amb el Girona va demostrar que és capaç de marcar diferències a Espanya, i al Camp Nou consideren que, amb confiança i continuïtat, podria recuperar la seva millor versió.

El Barça continua tenint limitacions econòmiques i ha de gestionar amb precisió els seus moviments en el mercat de fitxatges. Tanmateix, la possible venda d'alguns jugadors i l'activació de noves estratègies financeres podrien obrir la porta a l'arribada de Savinho. A diferència d'altres opcions com Leao o Luis Díaz, la incorporació dels quals suposaria una inversió molt més gran, el brasiler representa una alternativa més assequible i amb un marge de creixement considerable.