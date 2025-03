El crack que vol l'Atlètic de Madrid: Objectiu número 1 de Simeone

La gran aposta de l'Atleti en Julián Álvarez el passat mercat estival ha resultat totalment efectiva. A la vista està. Per això, de cara al pròxim estiu, podria estar plantejant-se repetir la fórmula, per brindar encara més luxe a la seva parcel·la ofensiva.

I és que El Nacional ha informat que l'Atlètic de Madrid ja té clar el seu principal objectiu per reforçar l'atac de cara a la pròxima temporada. Diego Pablo Simeone hauria sol·licitat expressament a la directiva rojiblanca la incorporació d'un davanter d'elit per compensar la possible sortida d'Antoine Griezmann. En aquest context, un nom destaca per sobre de la resta: Darwin Núñez, actualment a les files del Liverpool FC.

| Liverpool FC

El davanter uruguaià tindria decidit posar punt final a la seva etapa a Anfield després de tres temporades en què mai va acabar de trobar la seva millor versió. Tot i que la seva arribada va ser històrica per al Liverpool—convertint-se en el fitxatge més car de la història del club—, les expectatives generades pel seu traspàs des del Benfica no han estat complertes.

Durant les seves dues primeres campanyes, Núñez va comptar amb la confiança absoluta del tècnic alemany Jürgen Klopp, qui va apostar per la seva capacitat física, compromís i entrega constant sobre el camp. No obstant això, la irregularitat golejadora i les crítiques constants per la seva falta de punteria van condicionar el seu rendiment. Aquest panorama va empitjorar considerablement amb l'arribada del nou entrenador Arne Slot, qui va optar clarament per altres davanters com Mohamed Salah, Cody Gakpo, Diogo Jota i Luis Díaz, relegant l'uruguaià a un rol de suplent habitual.

Rendiment de Darwin Núñez aquesta temporada

Aquesta campanya amb el Liverpool, Darwin Núñez ha disputat un total de 36 partits entre Premier League, Champions League, FA Cup i EFL Cup, acumulant 1713 minuts. Ha marcat 6 gols i ha repartit 5 assistències, xifres discretes que reflecteixen clarament la pèrdua de protagonisme que ha patit a la plantilla anglesa.

Les seves estadístiques per competicions aquesta temporada són: 22 partits, 4 gols i 2 assistències en 894 minuts a la Premier League; 7 partits, 1 gol en 396 minuts a la Champions League. En les copes domèstiques també ha tingut participació, amb 5 partits, 1 gol i 2 assistències en 301 minuts a l'EFL Cup; i 2 partits amb 1 assistència en 122 minuts a la FA Cup.

Simeone, clau en el possible fitxatge

Diego Simeone veu en Darwin Núñez el perfil perfecte per complementar Julián Álvarez i suplir amb garanties la possible marxa d'Antoine Griezmann. Per al tècnic argentí, Núñez aporta característiques que encaixen perfectament en l'estil de l'Atlètic de Madrid: potència física, capacitat de sacrifici, pressió alta i presència constant a l'àrea rival.

L'estil del davanter uruguaià recorda molt al d'històrics atacants rojiblancos que van triomfar sota les ordres del 'Cholo', com Diego Costa o Radamel Falcao. La seva intensitat i compromís encaixarien a la perfecció amb la filosofia de l'entrenador colchonero.