Gran notícia a la Reial Societat: Fabrizio Romano avança un fitxatge top per a la defensa

La Real Sociedad es prepara per tancar la seva primera incorporació del mercat d'estiu i ho fa amb una operació estratègica a la línia defensiva. El conjunt que dirigeix Sergio Francisco s'ha mogut ràpid després de la sortida de Nayef Aguerd, la cessió del qual des del West Ham ha finalitzat, i ja té un substitut pràcticament tancat.

Es tracta d'un central internacional amb experiència a grans lligues europees i que actualment es troba a l'Olympique de Lyon. L'equip txuri-urdin, conscient de la necessitat de reforçar una zona clau del camp, ha prioritzat aquest fitxatge per sobre d'altres moviments.

Segons ha informat aquest matí el periodista Fabrizio Romano, especialista en el mercat de fitxatges, les negociacions estan molt avançades i l'anunci oficial podria produir-se en els pròxims dies.

El Lyon necessita vendre: oportunitat per a la Real

Tot i que el club francès va aconseguir salvar la categoria a la Ligue 1, travessa una crisi financera severa, amb un deute que supera els 200 milions d'euros. Aquesta pressió ha obligat el club a desprendre's d'actius com Rayan Cherki (Manchester City), Lucas Perri (Leeds) i Benrahma (Neom), i el central croat és el següent a la llista.

La Real Sociedad ha vist aquí una oportunitat de mercat que no vol desaprofitar. El jugador, que no entra en els plans de futur del Lyon i busca una nova aventura esportiva, ha donat el vistiplau a la seva arribada a Sant Sebastià. Als seus 28 anys, acumula una notable experiència internacional i podria encaixar a la perfecció en l'estil de joc del conjunt donostiarra.

Altres operacions en marxa: Guedes i Equi Fernández

La direcció esportiva també treballa en dues altres negociacions importants. Una d'elles és la de l'atacant portuguès Gonçalo Guedes, l'arribada del qual s'ha anat perfilant en les últimes hores. La seva incorporació, però, podria obligar el club a buscar sortida a Sheraldo Becker, que no entra en els plans del tècnic.

A més, després de la milionària venda de Martín Zubimendi, el club ha posat la mirada en el migcampista argentí Equi Fernández, actualment a l'Al-Qadsiah saudita. El club àrab demana al voltant de 20 milions d'euros, xifra que coincideix amb el que van pagar a Boca Juniors en el seu moment.

Un fitxatge estratègic per competir a Europa

El club basc, que aquest any tornarà a competir en competicions europees, vol una plantilla més àmplia i sòlida. La sortida d'Aguerd deixava un buit important que s'havia de cobrir com més aviat millor, i l'arribada del central croat aporta seguretat i experiència en una posició clau.

Amb aquest moviment, la Real Sociedad envia un missatge clar: vol tornar a lluitar per les places europees i donar la talla al continent. Després de diverses temporades de bon rendiment, la directiva no vol perdre el pas i aposta per futbolistes contrastats i amb recorregut internacional.

El nom del fitxatge, finalment desvetllat

Es parlava d'un central amb trajectòria, experiència a la selecció croata i presència recent a la Ligue 1. I finalment, s'ha confirmat: el fitxatge que la Real Sociedad està a punt de tancar és Duje Caleta Car. Un reforç de nivell per a un equip que no vol baixar de l'elit.