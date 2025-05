La xilena del fill de Szczesny apunta maneres: La reacció del seu pare

per Iker Silvosa

La celebració pel títol de Lliga número 28 del FC Barcelona va deixar imatges úniques i divertides que han donat la volta al món a través de les xarxes socials. Entre elles va destacar especialment un moment protagonitzat pel fill de Wojciech Szczesny, qui va demostrar el seu talent realitzant una impressionant xilena davant la porteria del seu pare, qui va reaccionar aturant el xut amb inesperada precisió.

La plantilla blaugrana va celebrar el campionat amb els seus familiars sobre la gespa de l'estadi Olímpic de Montjuïc després del matx davant el Villarreal, generant un ambient distès i familiar. Nens i adults van aprofitar per jugar i gaudir de la festa sobre el camp, sent protagonistes de moments entranyables que ràpidament es van fer virals.

L'espectacular intent del fill de Szczesny

Una de les accions més cridaneres va ser protagonitzada pel petit fill del porter polonès Szczesny. Sense pensar-s'ho dues vegades, el nen va decidir intentar una acrobàtica xilena que va deixar sorpresos els presents per la seva coordinació i atreviment. L'execució va ser gairebé perfecta, però el seu pare, atent a la porteria, va reaccionar ràpidament i va aturar el xut amb el peu, provocant rialles i aplaudiments entre els assistents.

| FCB

El vídeo d'aquest simpàtic episodi es va viralitzar immediatament en plataformes com Twitter i Instagram, assolint milions de visualitzacions en poques hores. Els aficionats culers van comentar especialment la qualitat tècnica del petit i el reflex instantani de Szczesny, qui va bromejar després d'evitar el gol amb un somriure divertit cap al seu fill.

Un ambient familiar sobre la gespa

Aquest no va ser l'únic moment entranyable de la tarda. La celebració va estar plena de situacions familiars, destacant, per exemple, el divertit encontre entre el germà de Lamine Yamal i el fill de Raphinha, o el simpàtic penal aturat pel pare de Pedri davant el seu propi fill. Totes aquestes imatges il·lustren l'excel·lent ambient de camaraderia i unitat que viu actualment la plantilla dirigida per Xavi Hernández.

Les celebracions familiars ja són una tradició consolidada al Barça, permetent que jugadors i familiars gaudeixin junts sobre el terreny de joc després d'assolir un títol. L'ambient festiu i relaxat ajuda a enfortir els vincles dins de l'equip i projecta una imatge positiva cap a l'afició, mostrant el costat més humà de les estrelles blaugranes.

El talent a les venes

Aquest tipus d'accions, com l'espectacular xilena del fill de Szczesny, també provoquen comentaris sobre el possible futur futbolístic dels més petits. El talent innat demostrat en aquestes celebracions suggereix que potser, en alguns anys, puguem veure aquests nens seguint els passos dels seus pares a l'elit del futbol.

La divertida reacció del porter polonès, aturant el xut amb absoluta calma, no va fer més que sumar encant al moment, confirmant una vegada més que, a més de grans esportistes, els jugadors del Barça també destaquen per saber gaudir i compartir amb els seus éssers estimats cada èxit aconseguit sobre la gespa.