El Girona ficha a un defensa veterano a coste 0

El Girona afronta la última semana antes de su debut liguero con una novedad de peso en la plantilla. Míchel Sánchez, que había insistido en reforzar el centro del campo con un jugador experimentado, ya tiene a su hombre. El movimiento llega en un momento clave, con el equipo afinando los últimos detalles antes de medirse al Rayo Vallecano en Montilivi.

Axel Witsel, mediocentro belga de 36 años, se incorpora al Girona como agente libre tras finalizar contrato con el Atlético de Madrid el pasado 30 de junio, tal y como han apuntado ya varios medios. El acuerdo, cerrado para las dos próximas temporadas, refuerza una posición en la que Míchel reclamaba músculo, criterio y experiencia. La operación se ha hecho sin coste de traspaso, algo especialmente valioso en un mercado donde los precios se han disparado.

Un fichaje que bloquea la llegada de Oriol Romeu

Con la llegada de Witsel, la dirección deportiva considera cubierta la demarcación de pivote defensivo, lo que supone el punto final a la posibilidad de recuperar a Oriol Romeu. El jugador de Ulldecona, que saldrá del Barcelona, había sonado como alternativa, pero el perfil y la jerarquía del internacional belga hacen que no haya hueco para dos especialistas en la misma posición.

| Wikipedia

Witsel no necesita presentación en el panorama europeo. Su trayectoria incluye etapas de alto nivel en el Standard de Lieja, Benfica, Zenit de San Petersburgo, Borussia Dortmund y Atlético de Madrid, además de 130 internacionalidades con Bélgica. En el conjunto rojiblanco disputó 116 encuentros en tres temporadas, participando en Liga, Copa del Rey, Champions League y Supercopa de España. Su capacidad para jugar como pivote, mediocentro mixto o incluso central en línea de tres lo convierte en un comodín táctico para el técnico.

Posible debut inmediato en LaLiga

El Girona espera que Witsel esté disponible para el choque inaugural ante el Rayo Vallecano este viernes. Si se adapta rápido a la dinámica de grupo, podría formar parte de la convocatoria inicial. El belga se reencontrará en el vestuario con Thomas Lemar, excompañero en el Atlético, lo que facilitará su integración en un equipo que ya ha demostrado una gran cohesión interna.

Cuarta incorporación del verano para un Girona ambicioso

La llegada de Witsel se suma a las de Hugo Rincón, Thomas Lemar y Vítor Reis, completando un mercado que hasta ahora había sido discreto en cuanto a número de fichajes. La dirección deportiva ha priorizado operaciones puntuales que aporten un salto de calidad inmediato, y la de Witsel encaja perfectamente en esa estrategia.

El reto ahora es que su adaptación sea rápida y que pueda aportar desde el primer momento. Míchel ya tiene al ‘6’ que pedía y la afición rojiblanca espera que este fichaje marque la diferencia en una temporada que se presenta apasionante. Por supuesto, este no será la última incorporación que acometa el equipo del norte de Catalunya antes de que cierre el mercado.