Giro de 180º con la lesión de Mbappé: Así le afecta en la final de Copa del Rey

Todo ocurrió en los últimos minutos del duelo europeo ante el Arsenal. Con el marcador empatado y el equipo blanco buscando un milagro, una imagen congeló los corazones de los madridistas: una torcedura fea, un rostro de dolor y una sustitución que hizo temer lo peor. La estrella del Real Madrid abandonaba el césped y los peores presagios comenzaron a circular.

El tobillo de su delantero estrella parecía haber dicho basta justo en el momento más crítico de la temporada. En juego no solo estaba el orgullo europeo, sino la posibilidad de conquistar otro título nacional en las próximas semanas. Las cámaras lo enfocaban cojeando hacia el banquillo. Nadie quería confirmar nada. Solo se sabía una cosa: Mbappé no iba a volver a jugar ese partido.

Radiografías, silencio y nerviosismo



A la espera de las pruebas médicas, el club no emitía comunicados oficiales. Las redes sociales estallaban en especulaciones: desde simples molestias hasta posibles roturas de ligamentos. Y todo justo antes del choque ante el Getafe y a escasas semanas de una de las grandes citas de la temporada: la final de Copa del Rey en Sevilla frente al eterno rival.

El regreso del jugador a Valdebebas, todavía con el gesto serio y el tobillo vendado, mantenía la tensión. El equipo médico comenzaba a analizar la lesión en detalle. ¿Sería una recaída? ¿Un adiós anticipado al tramo final de la temporada? Ni los más optimistas se atrevían a hacer predicciones.

El calendario aprieta



El Real Madrid sigue vivo en todas las competiciones nacionales. La Copa del Rey es uno de los objetivos clave para levantar la moral tras el varapalo europeo. Y aunque el próximo compromiso liguero ante el Getafe se presenta como una oportunidad para seguir sumando, hay un duelo que nadie quiere perderse: el de La Cartuja.

La ausencia de Mbappé supondría un golpe durísimo. No solo por su capacidad de desborde o por su olfato goleador —lleva 33 dianas en la temporada—, sino por su experiencia y su peso psicológico en el grupo. En las tres finales que ha disputado con el conjunto blanco ha marcado. En todas. No hay partido decisivo donde no aparezca.

¿Y ahora qué?



La afición se mordía las uñas. Las casas de apuestas se alteraban. Las portadas estaban ya listas para anunciar la noticia, pero hacía falta una confirmación oficial. Y finalmente, tras las pertinentes pruebas… llegó.

Los resultados descartaban una lesión grave. Se trataba de un esguince, doloroso, sí, pero no incapacitante. El francés, por tanto, no jugará ante el Getafe salvo sorpresa, pero sí estará en la gran final de Copa del Rey contra el Barcelona el 26 de abril. El Madrid respira.

Y con esto, el equipo de Ancelotti recupera a su líder ofensivo para el duelo más importante de este tramo del curso. Un jugador que ya ha demostrado ser decisivo cuando más se le necesita. Una estrella que, a pesar de la incertidumbre que generó su caída, volverá a brillar donde más le gusta: en una final.