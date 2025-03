Gir de 180 graus amb Gabri Veiga i el Celta de Vigo

Gabri Veiga continua amb la seva aventura a la Saudi Pro League, on ha demostrat la seva qualitat a l'Al-Ahli amb un rendiment destacat. Amb cinc gols i quatre assistències en 22 partits, el jugador del planter del Celta de Vigo ha sabut fer-se un lloc en el futbol saudita. No obstant això, el seu futur continua sent un tema d'especulació, especialment després de les seves recents declaracions en una entrevista amb Marca.

El jove migcampista gallec ha deixat entreveure que no descarta un canvi d'aires aquest estiu. Amb contracte fins al 2026, la seva situació contractual i l'interès de diversos clubs europeus podrien facilitar una sortida abans d'hora. "M'agrada anar dia a dia. El que pugui passar en el futur no depèn només de mi", va comentar Veiga, deixant oberta la possibilitat d'un retorn.

El seu vincle amb el Celta segueix intacte

Malgrat la distància, Veiga segueix molt de prop l'actualitat del Celta de Vigo. En l'entrevista, va admetre que no es perd cap partit del Celta i que continua mantenint contacte amb alguns dels seus excompanys. "És el que té l'amor per un club, que et marca i sempre serà així. Em veig tots els partits del Celta", va afirmar.

Un dels jugadors amb qui manté una relació especial és Iago Aspas, a qui considera una referència tant dins com fora del camp. "Seguim mantenint una bona relació. No parlem cada dia, però el felicito sempre pels seus èxits. És el millor jugador de la història del Celta", va assegurar Veiga.

Opcions de futur: retorn a Balaídos o nova aventura a Europa?

El fitxatge de Gabri Veiga per l'Al-Ahli el 2023 va sorprendre molts, ja que va deixar el futbol europeu en plena projecció. Ara, amb un any més d'experiència i amb clubs interessats en el seu talent, la seva possible sortida es converteix en un tema recurrent en el mercat de fitxatges.

El Celta de Vigo, que travessa una temporada complicada, veuria amb bons ulls el retorn d'un dels seus talents més prometedors. No obstant això, l'operació no seria senzilla, ja que l'Al-Ahli va pagar 30 milions d'euros pel seu traspàs i no el deixaria marxar sense una compensació important.

Més enllà del Celta, altres equips europeus han mostrat interès en la seva situació, cosa que li podria obrir noves portes en el futbol d'elit. Veiga no descarta cap opció, però sí que va deixar clar que el seu retorn a Balaídos és qüestió de temps. "No sé si acabaré allà, però estic segur que algun dia hi tornaré. No puc posar una data, però no deixaré el futbol sense tornar a vestir la samarreta del Celta", va afirmar.

Un mercat d'estiu clau per a la seva carrera

A mesura que s'acosta el final de la temporada, Gabri Veiga es converteix en un dels noms a seguir en el mercat de fitxatges. El seu futur a l'Aràbia Saudita està en l'aire, i el seu desig de tornar a LaLiga podria convertir-se en realitat abans del que s'esperava.

De moment, el migcampista continua centrat en el seu actual equip, amb la vista posada en el tancament de la temporada el 28 de maig. A partir d'aquí, el seu futur estarà en joc i els aficionats del Celta de Vigo esperen amb il·lusió la possibilitat de veure'l novament a Balaídos.