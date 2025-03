Giro de 180 grados con Gabri Veiga y el Celta de Vigo

Gabri Veiga continúa con su aventura en la Saudi Pro League, donde ha demostrado su calidad en el Al-Ahli con un rendimiento destacado. Con cinco goles y cuatro asistencias en 22 partidos, el canterano del Celta de Vigo ha sabido hacerse un hueco en el fútbol saudí. Sin embargo, su futuro sigue siendo un tema de especulación, especialmente tras sus recientes declaraciones en una entrevista con Marca.

El joven mediocampista gallego ha dejado entrever que no descarta un cambio de aires este verano. Con contrato hasta 2026, su situación contractual y el interés de varios clubes europeos podrían facilitar una salida antes de tiempo. "Me gusta ir día a día. Lo que pueda pasar en el futuro no depende solo de mí", comentó Veiga, dejando abierta la posibilidad de un regreso.

Su vínculo con el Celta sigue intacto

Pese a la distancia, Veiga sigue muy de cerca la actualidad del Celta de Vigo. En la entrevista, admitió que no se pierde ningún partido de su exequipo y que sigue manteniendo contacto con algunos de sus excompañeros. "Es lo que tiene el amor por un club, que te marca y siempre va a ser así. Me veo todos los partidos del Celta", afirmó.

Uno de los jugadores con los que mantiene una relación especial es Iago Aspas, a quien considera una referencia tanto dentro como fuera del campo. "Seguimos manteniendo una buena relación. No hablamos todos los días, pero le felicito siempre por sus logros. Es el mejor jugador de la historia del Celta", aseguró Veiga.

Opciones de futuro: ¿regreso a Balaídos o nueva aventura en Europa?

El fichaje de Gabri Veiga por el Al-Ahli en 2023 sorprendió a muchos, ya que dejó el fútbol europeo en plena proyección. Ahora, con un año más de experiencia y con clubes interesados en su talento, su posible salida se convierte en un tema recurrente en el mercado de fichajes.

El Celta de Vigo, que atraviesa una temporada complicada, vería con buenos ojos el regreso de uno de sus talentos más prometedores. Sin embargo, la operación no sería sencilla, ya que el Al-Ahli pagó 30 millones de euros por su traspaso y no dejaría marcharlo sin una compensación importante.

Más allá del Celta, otros equipos europeos han mostrado interés en su situación, lo que podría abrirle nuevas puertas en el fútbol de élite. Veiga no descarta ninguna opción, pero sí dejó claro que su vuelta a Balaídos es cuestión de tiempo. "No sé si terminaré allí, pero estoy seguro de que algún día voy a volver. No puedo poner una fecha, pero no voy a dejar el fútbol sin volver a vestir la camiseta del Celta", afirmó.

Un mercado de verano clave para su carrera

A medida que se acerca el final de la temporada, Gabri Veiga se convierte en uno de los nombres a seguir en el mercado de fichajes. Su futuro en Arabia Saudí está en el aire, y su anhelo de volver a LaLiga podría convertirse en realidad antes de lo esperado.

De momento, el mediocampista sigue centrado en su actual equipo, con la vista puesta en el cierre de la temporada el 28 de mayo. A partir de ahí, su futuro estará en juego y los aficionados del Celta de Vigo esperan con ilusión la posibilidad de verlo nuevamente en Balaídos.