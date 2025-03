Gir de 180 graus a 'El Chiringuito': L'estrany afalac a un jugador del Barça

El FC Barcelona s'ha ficat als quarts de final de la Champions League per la via ràpida. Els blaugrana van vèncer el Benfica per 3-1 després d'un gran partit de Raphinha i de Lamine Yamal. Avui dimecres serà el torn del Real Madrid, que s'enfronta a l'Atlético de Madrid i defensarà l'avantatge de l'anada al Santiago Bernabeu.

El Barça espera el Borussia Dortmund o Lille als quarts de final. Alemanys i francesos s'enfronten i lluiten per ocupar un lloc als quarts. Temen el Barça, un gran equip que ha passat de ronda sense despentinar-se. Primer a da Luz, on va guanyar 0-1 amb 10 jugadors des del minut 20 després de l'expulsió de Pau Cubarsí. Després al Montjuïc.

| Canva, Real Madrid

A la capital d'Espanya es rendeixen al bon joc de Raphinha i han començat una campanya perquè guanyi la pròxima Pilota d'Or. Indirectament és una campanya en contra de Lamine Yamal, contra qui fa poc van destacar que, suposadament, marcava pocs gols. És un pilotaire sorprenent que és difícil d'entendre després de la dura campanya perquè el seu jugador estrella sigui un dels guanyadors d'aquesta distinció.

Final de la Champions

La veritat és que és complicat que Raphinha o algun jugador del FC Barcelona guanyi la Pilota d'Or si no guanya la Champions League. No obstant això, el quadre és fàcil i hi ha optimisme entre els aficionats culers. L'única mala notícia és que es podrien trobar Real Madrid i Barça a la final, cosa que es convertiria en un xoc d'infart.

Hi ha més candidats a part de l'extrem brasiler. Pedri o el mateix Lamine Yamal són jugadors del FC Barcelona que podrien entrar a les travesses per guanyar el trofeu a millor jugador del món.

Vinicius Pilota de Platja

La publicació al perfil de 'El Chiringuito' ha servit perquè molts aficionats aprofitessin l'ocasió per continuar la broma contra Vinicius Jr, a qui li canten a tots els camps "Vinicius Pilota de Platja", després de no haver guanyat aquest trofeu en l'última edició i haver-lo guanyat el jugador del Manchester City, Rodri.

| Canva, XCatalunya

Raphinha, un jugador en el seu millor moment

Raphinha va començar la seva trajectòria a l'Avaí FC del Brasil el 2015. El 2016, va fer el salt al futbol europeu en fitxar pel Vitória de Guimarães de Portugal, on va destacar per la seva habilitat i capacitat golejadora, anotant 19 gols en 65 partits.

Etapa a Portugal i França

El seu rendiment va cridar l'atenció de l'Sporting de Lisboa, que el va incorporar el 2018. Amb l'Sporting, va guanyar la Taça de Portugal i la Taça da Liga el 2019. El setembre de 2019, es va unir al Stade Rennes de la Ligue 1 francesa, on va continuar demostrant el seu talent ofensiu.

Arribada a la Premier League

L'octubre de 2020, Raphinha va ser traspassat al Leeds United de la Premier League anglesa. Durant la seva etapa a Anglaterra, es va consolidar com una peça clau de l'equip, registrant 17 gols en 65 partits i destacant per la seva velocitat i tècnica.

Fitxatge pel FC Barcelona

El 13 de juliol de 2022, el FC Barcelona va anunciar un principi d'acord per al seu traspàs, que es va concretar després de superar la revisió mèdica. En la seva primera temporada amb el club català, Raphinha va contribuir significativament a l'èxit de l'equip, anotant 10 gols i proporcionant 12 assistències, i ajudant el Barcelona a conquerir el títol de La Lliga i la Supercopa d'Espanya.

Consolidació i lideratge al Barça

En la temporada 2023-2024, malgrat enfrontar desafiaments com lesions i competència interna, Raphinha va mantenir un rendiment destacat. A la Lliga de Campions, va marcar gols decisius, incloent-hi un doblet contra el Paris Saint-Germain als quarts de final. El seu compromís i lideratge el van portar a ser nomenat un dels capitans de l'equip en la temporada 2024-2025.

Reconeixements i estadístiques recents

En la temporada 2024-2025, Raphinha ha assolit xifres impressionants, amb 27 gols i 19 assistències en totes les competicions, posicionant-se com un dels principals candidats a la Pilota d'Or. El seu rendiment ha estat fonamental en victòries clau del Barcelona, com el triomf per 4-1 sobre el Bayern de Munic, on va anotar un hat-trick.