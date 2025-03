Els equips que volen la revelació de l'Espanyol

L'Espanyol ha trobat en Carlos Romero un jugador clau aquesta temporada. Als seus 23 anys, el lateral esquerre cedit pel Villarreal està aprofitant la seva primera campanya com a titular indiscutible, consolidant-se com una de les revelacions del curs. La seva capacitat per rendir en partits importants, la seva mentalitat competitiva i la seva polivalència l'han convertit en un futbolista molt cobejat.

En els 21 partits disputats a LaLiga, ha anotat 2 gols i ha donat una assistència, sumant un total de 1393 minuts. A més, ha signat duels de moltíssim talent davant rivals d'alta entitat. Per exemple, no poden caure en l'oblit les seves esplèndides prestacions en la visita del Real Madrid a Cornellà. Es va jugar l'expulsió, però va acabar esdevenint el jugador més determinant del partit amb el seu gol en les acaballes que va brindar el triomf als pericos.

| RCDE

Interès d'equips de LaLiga i de l'estranger

El gran rendiment de Romero no ha passat desapercebut per a diversos equips. Segons ha informat Mundo Deportivo, a Espanya, el Real Betis és un dels clubs que ha mostrat un interès concret en fer-se amb els seus serveis. La necessitat de reforçar el lateral esquerre en l'equip verd-i-blanc ha posat el defensor en el seu radar, ja que encaixa en el perfil de jugador jove, amb projecció i experiència en la categoria.

Tanmateix, no és l'únic equip que el segueix. Des d'Alemanya, diversos clubs han preguntat per la seva situació, cosa que li podria obrir la possibilitat de jugar a la Bundesliga. De fet, en el passat ja va tenir opcions de marxar a l'estranger, per la qual cosa l'interès no és una cosa nova en la seva carrera.

Què decidirà el Villarreal?

El futur de Carlos Romero dependrà en gran mesura del Villarreal. L'Espanyol només el té en qualitat de cedit, sense opció de compra, per la qual cosa al juny haurà de tornar a l'equip groc. La decisió final passarà pel club propietari, que haurà de valorar si compta amb ell per a la pròxima temporada o si prefereix acceptar una oferta de traspàs.

En la seva posició, el Villarreal ja té Alfonso Pedraza i Sergi Cardona, cosa que podria dificultar la seva continuïtat en el primer equip. Tanmateix, Romero també ha demostrat ser capaç de desenvolupar-se al centre del camp, cosa que podria ser un factor determinant en el seu futur.

De moment, el futbolista continua centrat en acabar la temporada amb l'Espanyol, sabent que el seu pròxim destí podria estar en un equip de major envergadura. El seu rendiment en aquests últims mesos serà clau per definir el seu futur immediat.