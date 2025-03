Avís urgent d'Hansi Flick al Barça: El recanvi de Cubarsí

per Sergi Guillén

El F.C Barcelona afronta el dia d'avui la tornada dels vuitens de final de la Champions League contra el Benfica a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Els blaugranes arriben amb avantatge a l'eliminatòria després d'imposar-se per 0-1 a l'anada a Lisboa. Un partit marcat per l'expulsió de Pau Cubarsí al minut 22.

A pesar de quedar-se amb deu jugadors, el conjunt d'Hansi Flick va saber resistir. I trobar el gol del triomf al 61’ gràcies a Raphinha, que va caçar un error rival fora de l'àrea per batre Trubin.

Aquesta victòria a Portugal va deixar el Barça en una posició favorable, però amb un problema important per a la tornada. L'absència de Cubarsí, el jove central que s'ha convertit en peça clau a la defensa blaugrana. La seva expulsió obligava Flick a buscar un substitut de garanties, i el tècnic ja ha pres una decisió per al partit d'aquesta mateixa tarda.

El recanvi de Pau

L'onze oficial del Barça per a l'enfrontament de tornada confirma el recanvi de Cubarsí a l'eix de la defensa: Ronald Araújo. L'uruguaià, que a l'anada va jugar després de la targeta vermella de Pau, tornarà al centre de la defensa per formar parella amb Iñigo Martínez.

| FCB

Jules Koundé ocuparà el lateral dret, mentre que Balde serà el lateral esquerre. Amb aquesta elecció, Flick busca mantenir solidesa defensiva davant un Benfica que necessita marcar per capgirar l'eliminatòria.

Un onze sense sorpreses al mig del camp

Més enllà del canvi a la defensa, l'alineació del Barça no presenta novetats. Al centre del camp, Frenkie de Jong és l'escollit per liderar el joc juntament amb Pedri i Dani Olmo, un jugador que està tenint cada cop més protagonisme.

En atac, Hansi Flick aposta per una davantera composta per Raphinha, Lamine Yamal i Lewandowski. El brasiler, decisiu a l'anada amb el seu gol, torna a ser clau en l'esquema del tècnic alemany.

Lamine Yamal, la gran joia de la pedrera blaugrana, tindrà l'oportunitat de brillar en un partit de màxima exigència. Mentre que Lewandowski continua sent la gran referència ofensiva a la recerca d'un gol que sentenciï l'eliminatòria.

El repte de Flick: defensar l'avantatge

El Barça parteix amb l'avantatge del 0-1 aconseguit a Lisboa, però no pot relaxar-se. El Benfica és un equip perillós i amb experiència a Europa, i intentarà aprofitar qualsevol error per ficar-se a l'eliminatòria. Amb la decisió de col·locar Araújo com a central, Flick busca reforçar la defensa i evitar ensurts innecessaris.

La velocitat de l'uruguaià i la seva capacitat d'anticipació seran claus per frenar els atacs de l'equip portuguès. El partit comença a les 18:45h a Montjuïc. L'afició culé espera que el Barça confirmi el seu pas als quarts de final de la Champions League amb una actuació sòlida i convincent.