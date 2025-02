Fita històrica esportiva a Barcelona: Salvador Illa al·lucina

per Iker Silvosa

Barcelona s'ha convertit una vegada més en l'epicentre de l'esport internacional amb un esdeveniment que ha deixat bocabadats a aficionats i autoritats. La ciutat, que ja compta amb un llegat olímpic i és bressol de grans esdeveniments atlètics, ha estat testimoni d'un moment inoblidable que està donant la volta al món. Enmig de l'eufòria i la sorpresa, també ha cridat l'atenció un rostre conegut la presència del qual no s'esperava; parlem de Salvador Illa.

Un rècord mundial a l'eDreams Mitja Marató de Barcelona

Jacob Kiplimo, el fondista ugandès de 24 anys, ha volat sobre els carrers de Barcelona per establir un nou rècord del món en la mitja marató. Amb un temps de 56 minuts i 42 segons, ha destrossat la plusmarca anterior per gairebé 50 segons, una fita que ningú hauria imaginat possible en una prova de tal exigència.

"Vaig sortir molt fort els dos primers quilòmetres per deixar enrere els meus rivals. Quan vaig veure que anava a ritme de rècord, em repetia a mi mateix que havia de mantenir-lo costés el que costés", va relatar Kiplimo emocionat després de creuar la meta. I ho va aconseguir de manera magistral, superant el seu principal competidor, el kenyà Geoffrey Kamworor, per més de dos minuts.

L'anterior rècord l'ostentava un corredor etíop que avui no era present a la Ciutat Comtal. Yomif Kejelcha va aconseguir acabar el Mitjà Marató de València el passat mes d'octubre amb un temps de 57 minuts i 41 segons. Però el rècord mundial l'ha tingut a les seves mans durant només cinc mesos.

Joyciline Jepkosgei, estrella en la categoria femenina

No només Kiplimo va brillar a Barcelona. L'atleta kenyana Joyciline Jepkosgei també va fer història en batre el rècord femení del circuit amb una marca d'1h 04m 11s. "Estic molt emocionada de repetir victòria a Barcelona i de tornar a batre la meva marca", va afirmar Jepkosgei després de la cursa. El seu domini en la prova va ser absolut, deixant clar que continua sent una de les millors corredores de mitja marató del món. Es va batre, per cert, a si mateixa, ja que era ella qui ja va fer el rècord de la prova en la categoria femenina en l'última edició de 2024.

Salvador Illa, també participant amb un temps destacat

Entre els 30.000 corredors que van participar en la prova, una figura política va destacar per la seva participació i rendiment. Salvador Illa, president de la Generalitat de Catalunya, va completar la mitja marató en un temps d'1 hora, 36 minuts i 43 segons, mantenint un ritme constant de 4:33 minuts per quilòmetre. Illa, conegut aficionat a les curses populars, ja havia participat en esdeveniments com la Behobia-San Sebastián i el Marató de València.

"Vaig tornar a córrer de forma habitual el 2018 després de deixar de fumar, i ara ho faig quatre dies a la setmana per aclarir la ment", va explicar Illa en una entrevista anterior. El seu rendiment a la Mitja Marató de Barcelona confirma el seu compromís amb el running i la seva passió per l'esport.