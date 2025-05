Gest emotiu de Pedri cap a Ferran Torres en la celebració de la Lliga a Montjuïc

per Iker Silvosa

La celebració del FC Barcelona pel títol de Lliga número 28 va deixar moments per al record que van transcendir el purament esportiu. Un dels instants més emotius va ser protagonitzat per Pedri, qui va tenir un gest especial cap al seu company Ferran Torres, absent en les celebracions a causa d'una recent operació d'apendicitis.

Aquest diumenge, després del partit disputat davant el Villarreal a l'estadi Olímpic de Montjuïc, la plantilla blaugrana va festejar amb l'afició l'obtenció del campionat de lliga. No obstant això, enmig de l'alegria generalitzada, hi va haver espai per recordar el davanter valencià, qui no ha pogut acompanyar l'equip en els moments clau d'aquesta setmana històrica.

Pedri i un homenatge especial

Durant la sessió fotogràfica amb el trofeu, Pedri va protagonitzar un dels moments més bonics i significatius del festeig:va mostrar davant les càmeres la samarreta número 7 de Ferran Torres, evidenciant que, encara que absent físicament, l'atacant estava molt present en la ment dels seus companys.

Aquest senzill però emotiu detall de Pedri ràpidament es va fer viral a les xarxes socials, sent molt celebrat pels aficionats culers. La imatge del jugador canari sostenint orgullós la samarreta de l'absent Ferran simbolitza el companyerisme i la unitat del vestidor blaugrana, clau per als èxits aconseguits aquesta temporada.

Una setmana difícil per a Ferran Torres

Ferran Torres,operat d'urgència d'apendicitis fa pocs dies, es va perdre no només la celebració oficial d'aquest diumenge a Montjuïc, sinó també el partit decisiu davant l'Espanyol del passat dijous, així com la tradicional rua que l'equip va celebrar divendres pels carrers de Barcelona. La seva absència va ser notable, però tant la plantilla com el cos tècnic han volgut deixar clar que la seva aportació ha estat fonamental en el camí cap al títol.

La imatge més viral i comentada va ocórrer dijous a la nit, quan quatre jugadors del Barça van sorprendre Ferran Torres visitant-lo en bicicleta a l'hospital abans de dirigir-se a la festa de celebració en una coneguda discoteca de la ciutat. Aquest episodi va reflectir clarament el fort vincle i el gran ambient que regna a la plantilla dirigida per Xavi Hernández.

La unió com a clau de l'èxit blaugrana

El gest de Pedri cap a Ferran Torres no és més que una altra demostració de l'excel·lent ambient de grup que viu actualment el FC Barcelona. La cohesió i solidaritat entre jugadors ha estat un aspecte constantment destacat per Xavi, qui ha manifestat en repetides ocasions que aquest esperit col·lectiu és fonamental per afrontar les dificultats que sorgeixen durant la temporada.

Ferran Torres, que ja es troba recuperant-se després de la seva intervenció quirúrgica, ha rebut l'afecte constant tant d'aficionats com dels seus companys, qui esperen veure'l aviat de tornada als terrenys de joc. La celebració del títol número 28 del FC Barcelona serà recordada no només pels èxits esportius, sinó també per aquests gestos que revelen els veritables valors d'un equip campió.