El fichaje preferido de Imanol Alguacil en la Real Sociedad con vistas a enero

La Real Sociedad ha logrado mejorar notablemente su rendimiento tras un comienzo de temporada algo complicado. Ahora el equipo de Imanol Alguacil está plenamente involucrado en la lucha por las plazas europeas. Sin embargo, una de las principales carencias del equipo sigue siendo la falta de gol, algo que quedó patente en el reciente duelo contra el Barça. En ese encuentro, aunque consiguieron imponerse, el equipo falló varias ocasiones claras, poniendo en evidencia la necesidad de un delantero con mayor efectividad.

A pesar del sólido desempeño en otros aspectos del juego, la Real Sociedad sólo ha anotado 11 goles en 13 partidos, una cifra que refleja sus dificultades en el área rival. Actualmente, solo cuatro equipos en LaLiga tienen menos goles que los donostiarras. Su máximo goleador es el extremo japonés Take Kubo, lo que evidencia la necesidad de la llegada de un '9'. La apuesta por Óskarsson no ha dado los resultados esperados y, por otro lado, el club ya no tiene esperanza en que Umar Sadiq pueda recuperar su nivel de antaño.

Es en este contexto que surge el nombre de Christantus Uche como el fichaje deseado por Imanol Alguacil para reforzar el ataque en enero. El nigeriano, jugador del Getafe, ha sido una de las revelaciones de la temporada 2024/25, destacando no solo por su talento, sino también por su versatilidad y capacidad de adaptación. Hasta este verano, Uche era centrocampista, pero, ante la falta de delanteros en las primeras jornadas, José Bordalás decidió probarle en la delantera; y ahí se ha quedado.

De costar 800 euros a jugar Europa

Y aunque Uche tan solo ha anotado un gol en las 13 primeras jornadas, ha demostrado ser un ariete constantemente peligroso, que marca la diferencia en cada movimiento. Uno de los aspectos que le hacen un fichaje tan atractivo es su capacidad para adaptarse a distintos roles en el campo; para más inri, es también ambidiestro. Además, su juventud y proyección lo convierten en una inversión de futuro para la Real Sociedad, que podría encontrar en él una pieza fundamental para los próximos años.

El Getafe, sin embargo, no está dispuesto a dejar marchar a su joya a cualquier precio. La Real Sociedad deberá presentar una oferta que cumpla con las expectativas económicas del equipo madrileño. Hay que recordar que fueron 500 mil euros los que el equipo azulón pagó al AD Ceuta por su fichaje. Y tampoco puede caer en el olvido los 800 euros que el equipo de la ciudad autónoma pagó por él un año atrás, en 2023.