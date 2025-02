L'objectiu boig de Neymar que implica al Barça

El retorn de Neymar al Santos ha generat una onada d'entusiasme entre els aficionats del futbol brasiler. No obstant això, darrere d'aquest emotiu retorn s'amaga un ambiciós objectiu: tornar a vestir la samarreta del FC Barcelona. Segons informa el programa 'Què t'hi jugues' de la Cadena SER, l'astre brasiler somia amb tornar al club català, on va viure alguns dels moments més destacats de la seva carrera.

Un retorn estratègic al Santos

Després d'una etapa poc fructífera a l'Al-Hilal de l'Aràbia Saudita, marcada per lesions i escassa participació, Neymar va decidir tornar al Santos, el club que el va veure néixer futbolísticament. Aquest moviment no només busca retrobar-se amb les seves arrels, sinó també servir com a plataforma per rellançar la seva carrera en el futbol europeu. Als seus 33 anys, el davanter té la mirada posada en el Mundial de 2026, i considera que una destacada actuació al Santos podria obrir-li les portes de retorn al FC Barcelona.

| FCB

El vincle entre Neymar i el FC Barcelona ha estat sempre especial. Durant la seva etapa al club blaugrana, va formar part del trident ofensiu juntament amb Lionel Messi i Luis Suárez, conquerint la Lliga de Campions el 2015. Segons la Cadena SER, el brasiler aspira a tornar al Camp Nou, conscient que per a això ha de demostrar un alt nivell de rendiment en el seu actual equip. El seu objectiu és utilitzar aquests mesos al Santos com a trampolí per convèncer la directiva culer que encara té molt a aportar al futbol europeu.

La situació actual del FC Barcelona

Sota la direcció de Hansi Flick, el FC Barcelona ha mostrat un estil de joc dinàmic i ofensiu. No obstant això, la posició d'extrem esquerre porta requerint un reforç des de fa diversos mesos. Fitxar algú que brindi competència a Raphinha en aquesta demarcació és una prioritat i l'opció de Neymar no és gens descartable.

| FCB

Malgrat el seu talent indiscutible, Neymar ha afrontat crítiques pel seu historial de lesions i decisions controvertides fora del camp. El seu pas pel París Saint-Germain i l'Al-Hilal va estar marcat per alts i baixos, cosa que genera dubtes sobre la seva capacitat per reprendre el nivell que va exhibir en la seva primera etapa a Europa. No obstant això, la seva determinació i desig de triomfar novament al FC Barcelona podrien ser factors clau per superar aquests desafiaments.

Amb la mirada posada en el Mundial de 2026, Neymar busca liderar la selecció brasilera en la conquesta del tan anhelat títol. Per a això, és conscient que necessita competir al més alt nivell, i considera que tornar al FC Barcelona seria la plataforma ideal per mantenir-se en l'elit del futbol mundial. El seu rendiment al Santos durant els pròxims mesos serà determinant per definir el seu futur i concretar el seu somni de tornar al Camp Nou.