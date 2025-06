Fabrizio Romano lo confirma: Nico Williams al Barça, detalles del acuerdo

El año pasado fue un rumor. Este año será una realidad. Por mucho que le pese a Javier Tebas, que sigue diciendo que el Barça no está en disposición de inscribir a más jugadores, Nico Williams será jugador del FC Barcelona. El experto en mercado de fichajes, Fabrizio Romano, lo ha confirmado en redes sociales y fuentes de ambos clubes no han desmentido la noticia.

Joan Laporta pagará la cláusula de rescisión de unos 60 millones de euros, y por tanto, no negociará con el Athletic Club. Asimismo, Williams fichará hasta 2031 y tendrá un salario de 7-8 millones de euros por temporada. El acuerdo es total.

Algunas fuentes aseguran que desde San Mamés le habrían ofrecido una cantidad similar, pero el jugador ha priorizado jugar al lado de su amigo Lamine Yamal y poder levantar títulos. Es un delantero perfecto para completar una línea de ataque perfecta formada por el mismo Lamine, Raphinha, Robert Lewandowski o Ferran Torres.

Redes sociales no se ponen de acuerdo

Mientras parte del barcelonismo celebra la decisión de fichar a Nico Williams, otra parte de seguidores del club lo rechazan, argumentando que sólo pueden jugar once. Es difícil que Nico llegue para ser suplente y será difícil sentar a futbolistas como Robert Lewandowski o Raphinha. Además, si Dani Olmo y Fermín López ya tenían un papel secundario, ¿serán más secundarios, todavía?

"Soy el único que ve problemas? Alguien sobra, Nico no vendrá para ser suplente, a Raphinha no lo puedes sentar y la única idea es meterlo por dentro, pero entonces Olmo para que ha venido? Fermín que va ser el suplente del suplente? A mí esto me huele que va acabar un poco mal", apunta en este sentido un usuario que contesta a Fabrizzio Romano.

| Canva

Nico Williams, un gran jugador

Nico Williams, cuyo nombre completo es Nicholas Williams Arthuer, nació el 12 de julio de 2002 en Pamplona. Desde pequeño, demostró un talento especial para el fútbol y muy pronto empezó a destacar en equipos de su ciudad natal.

Pasó por las categorías inferiores del CA Osasuna, pero su vida cambió en 2013 cuando la cantera del Athletic Club de Bilbao puso sus ojos en él. Así comenzó una progresión meteórica dentro de Lezama, el centro de formación de jóvenes talentos del Athletic.

Su primera experiencia en equipos semi-profesionales fue en el filial Basconia, con el que jugó algunos partidos en la temporada 2019-2020. Rápidamente fue escalando y la campaña siguiente ya era uno de los jugadores más prometedores del Bilbao Athletic, el equipo de Segunda B. Allí, en apenas una temporada, marcó 9 goles en 24 partidos, algo muy poco habitual para un extremo tan joven.

| FCB, FootyRenders

El salto al primer equipo llegó en abril de 2021, debutando oficialmente en Primera División en un partido frente al Real Valladolid. Desde ese momento, Nico fue sumando minutos y ganando confianza, primero de la mano de Marcelino y luego con Ernesto Valverde. En la temporada 2021-22 comenzó a tener más protagonismo, anotando sus primeros goles tanto en la Copa del Rey como en la Supercopa de España. Pronto firmó su primer contrato profesional, asegurando su vinculación al Athletic por varias temporadas.

Durante la 2022-23, Nico Williams se asentó definitivamente como titular, haciéndose un hueco en la banda izquierda y convirtiéndose en uno de los jugadores más desequilibrantes del equipo. Su habilidad para el desborde, la velocidad y los regates lo convirtieron en un habitual en las jugadas de ataque.

Esa misma temporada también vivió momentos difíciles, como la presión mediática y críticas en redes sociales, que lo llevaron incluso a tomarse una pausa en su actividad online. Sin embargo, Nico demostró madurez y continuó creciendo en el terreno de juego.

| YouTube: DAZN ES

Uno de los momentos más importantes de su carrera llegó en abril de 2024, cuando fue clave en la final de la Copa del Rey asistiendo en el gol decisivo. El Athletic Club consiguió así su primer título importante en 40 años y Nico fue elegido mejor jugador del partido.

Para entonces, ya había renovado contrato hasta 2027, blindando su futuro en el club. En la temporada 2024-25, acumuló cerca de 30 partidos en Liga, sumando 5 goles, y también brilló en competiciones europeas con 5 tantos en 13 partidos de Conference y Europa League. Su balance global con el Athletic, hasta mediados de 2025, es de 167 partidos oficiales y 31 goles sumando todas las competiciones.

En cuanto a su carrera internacional, Nico Williams debutó con la selección española absoluta en septiembre de 2022 en un partido ante Suiza. Previamente, había pasado por las categorías sub-18 y sub-21. Fue convocado para el Mundial de Catar 2022, donde disputó cuatro partidos, y su consagración definitiva llegó en la Eurocopa 2024.

| XCatalunya, FootyRenders

En ese torneo fue elegido MVP en el partido contra Italia, marcó en la eliminatoria ante Georgia y abrió el marcador en la final contra Inglaterra, siendo elegido también mejor jugador del encuentro y ayudando a España a proclamarse campeona de Europa. Hasta junio de 2025, ha jugado 28 partidos y ha marcado 6 goles con la selección absoluta.