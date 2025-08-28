Un ex de l'Espanyol ho reconeix, Garagarza es tira dels cabells: 'Soc del Barça'

La rivalitat entre el Barça i l'Espanyol ha viscut un estiu carregat de tensió. El traspàs de Joan García al Camp Nou ha remogut els fonaments de l'afició blanc-i-blava, que encara digereix la sortida d'un dels seus grans ídols. En aquest escenari encès, unes declaracions de Keita Balde han afegit més pólvora a un conflicte que semblava estabilitzat.
El davanter, que va jugar a l'Espanyol durant la temporada 2023/24, va participar en un conegut programa televisiu, El Chiringuito. Allà va respondre a una pregunta que no deixa indiferent ningú: de quin equip ets? Keita Balde no va dubtar ni un segon. “M'agrada el Barça i sempre m'ha agradat. He nascut i crescut allà. Soc futbolista, però m'agrada el Barça”, va confessar. Una afirmació contundent que, en plena batalla de sentiments, sona com una provocació per a part de la graderia perica.
Un estiu marcat per Joan García
El fitxatge de Joan García ha estat un dels cops del mercat. El Barça va pagar la clàusula de 25 milions d'euros i es va assegurar un porter de futur fins al 2031. Per a l'Espanyol, l'operació ha estat una ferida profunda. El jove porter no només era una promesa, sinó també un símbol de la pedrera i un referent per a molts aficionats.
La sortida de García ha reactivat la rivalitat. I és en aquest context on la confessió de Balde pren més força. L'experico, però, va voler aclarir que també guarda respecte cap al club blanc-i-blau. “He pogut veure l'Espanyol i ha guanyat el meu afecte. El respecto i també m'agrada”, va afegir en un intent de suavitzar les seves paraules.
Garagarza i l'afició, en el punt de mira
Fran Garagarza, director esportiu de l'Espanyol, viu un estiu complicat. Primer, per la marxa de García. Després, per la necessitat de reconstruir una plantilla tocada anímicament i esportivament; i ho ha aconseguit, amb una dotzena d'incorporacions. Ara, amb les paraules de Balde, la sensació de pèrdua d'identitat s'accentua. L'afició, ja dolguda pel traspàs del porter, observa amb recel qualsevol gest que es pugui interpretar com a manca de compromís.
Per als seguidors pericos, sentir un exjugador reconèixer públicament la seva afinitat amb el Barça és gairebé una traïció. La rivalitat no entén de matisos, encara que Balde intentés explicar que també guarda afecte pel club que li va donar una oportunitat.
Les declaracions de Keita Balde, sinceres i sense filtres, reforcen la idea que el magnetisme blaugrana es manté intacte. Fins i tot entre aquells que han passat per l'Espanyol. La seva confessió, unida al fitxatge de García, confirma que la tensió entre ambdós clubs continuarà sent un dels grans focus d'aquesta temporada.