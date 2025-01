Euforia en el Barça por una jugada maestra de Hansi Flick

El día de hoy era sin duda una prueba de fuego para el F.C Barcelona de Hansi Flick. Los culés recibían al penúltimo clasificado en la tabla de la Liga, el Valencia, y para ello el técnico alemán ha optado por dar descanso a varios futbolistas. La suplencia más destacada ha sido la de Robert Lewandowski, no obstante la suya no ha sido la única que ha resonado entre la afición.

Con el último duelo de la fase de liga de la Champions League a la vuelta de la esquina contra la Atalanta, el preparador alemán ha variado el once titular. En la portería ha repetido Szczesny, mientras que en la defensa Eric García ha dado descanso a Ronald Araujo. En el medio campo, la baja de última hora de Pedri ha dado lugar a una nueva titularidad para Frenkie De Jong.

Por otro lado, en la parte ofensiva, Fermín López y Ferran Torres han dado descanso a futbolistas como Gavi y Lewandowski. Con todas estas rotaciones, antes del inicio del encuentro, la afición esperaba un partido complicado ante un Valencia necesitado de puntos. No obstante, los menos habituales han dado la talla y han consagrado la jugada maestra a manos de Hansi Flick.

| Germán Parga (FC Barcelona), FC Barcelona

Unos primeros 45 minutos perfectos

Y es que 3 de los futbolistas menos habituales han aprovechado la oportunidad que les ha dado Hansi Flick para marcar en un encuentro que ya está del todo encarrilado. En solo 45 minutos, el Barça le ha endosado 5 goles al equipo che, y el primero de ellos ha llegado en tan solo 3 minutos de partido.

Este ha sido transformado por Frenkie de Jong, quién cada vez tiene más minutos en el esquema del entrenador alemán. Sin ir más lejos, el periodista Toni Juanmartí ha destacado esta situación. "A Flick le venía gustando lo que veía de un Frenkie de Jong que confiaba en ser titular ante el Valencia", ha escrito en su cuenta de Twitter.

Solo 5 minutos más tarde, otra de las caras nuevas, Ferran Torres, no ha faltado en la cita de la ley del ex. El valenciano le ha marcado de nuevo a su ex equipo tras un gran pase de Alejandro Baldé. Así pues, este ha sido el inicio de un vendaval total por parte de los locales.

En el minuto 14, Raphinha ha aprovechado un gran pase de Fermín López para regatear a Mamardashvili y marcar a placer el 3-0. Además, esta no ha sido la única contribución de Fermín en el marcador, ya que en el minuto 24 y en la última jugada de la primera parte ha anotado.

El andaluz es uno de los futbolistas más usados como revulsivo por parte de Hansi Flick, y esta vez ha demostrado que también puede rendir desde el inicio del encuentro. Así pues, tras el tropiezo en Getafe, el Barça vuelve a reencontrarse con las buenas sensaciones en Liga.