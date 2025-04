Assegura gols: El davanter a cost 0 que vol Fran Garagarza a l'Espanyol

L'RCD Espanyol travessa setmanes crucials en la definició del seu futur esportiu, no només pensant en la categoria en la qual competirà la pròxima temporada, sinó també en com armar una plantilla competitiva sense realitzar grans inversions econòmiques. La secretaria tècnica liderada per Fran Garagarza ha demostrat habilitat per aprofitar oportunitats de mercat i actualment té en el radar un davanter experimentat que podria arribar gratis i aportar gols des del primer minut.

La direcció esportiva de l'Espanyol no descansa i continua explorant el mercat d'agents lliures, especialment ara que s'acosta el tancament de temporada i s'aveïnen possibles sortides significatives. Futbolistes com Leandro Cabrera i Javi Puado acaben contracte i encara no han signat renovacions, cosa que obliga l'equip perico a buscar solucions immediates i rendibles per assegurar la competitivitat en la temporada 2024/25.

| Deportivo Alavés

El criteri de selecció imposat per Garagarza és clar: jugadors de rendiment contrastat, disposats a donar resultats immediats, que no impliquin grans desemborsaments. En aquesta línia, diversos noms interessants ja són a l'agenda, destacant particularment la posició de davanter centre, clau en qualsevol aspiració d'ascens o permanència.

I segons han informat en el Mundo Deportivo, el davanter en qüestió és Kike García, actualment a les files de l'Alavés. Als seus 35 anys, el de Motilla de Palancar viu una segona joventut futbolística, destacant-se com un dels davanters espanyols més fiables en termes d'eficàcia golejadora. Aquesta temporada acumula 13 gols, ubicant-se com el tercer màxim anotador nacional a LaLiga.

Un ariet experimentat

Al llarg de la seva carrera a Primera Divisió, Kike ha disputat 283 partits, anotant 56 gols i repartint 11 assistències, demostrant una regularitat notable. La seva experiència prèvia en clubs com Osasuna, Eibar i Middlesbrough, a més del seu lideratge natural dins i fora del camp, el converteixen en un fitxatge atractiu per a qualsevol equip amb aspiracions.

Cal destacar la relació prèvia entre Kike García i Fran Garagarza durant la seva etapa conjunta a l'Eibar, factor que podria facilitar enormement la negociació i adaptació al club blanc-i-blau.

El perfil de Kike García encaixa perfectament en les necessitats actuals de l'Espanyol: experiència, eficàcia de cara a porta i cost zero, cosa que permetria al club reservar recursos econòmics per reforçar altres posicions igualment prioritàries. L'arribada del davanter seria una garantia de gols i un referent ofensiu que beneficiaria enormement l'estil de joc del tècnic Manolo González, acostumat a plantejaments ofensius però equilibrats.

D'altra banda, la possible marxa de jugadors cedits i la no continuïtat de figures clau fan encara més urgent tancar com més aviat millor operacions com aquesta, assegurant així tranquil·litat i planificació adequada des de l'inici de la pretemporada.