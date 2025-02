Confirmat: Un equip vol pagar la clàusula de Joan Garcia a l'Espanyol

per Sergi Guillén

El futbol europeu es troba en suspens davant la imminent sortida de Joan García, el talentós porter del RCD Espanyol. Als seus 23 anys, García ha demostrat ser una peça clau per al conjunt perico, però el seu futur podria estar lluny de Cornellà-El Prat.

Interès de l'Arsenal i clàusula de rescissió

L'Arsenal FC, sota la direcció de Mikel Arteta, ha mostrat un interès persistent en Joan García. L'estiu passat, els 'gunners' van presentar una oferta de 20 milions d'euros pel porter. La qual va ser rebutjada per l'Espanyol, que es va remetre a la clàusula de rescissió de 30 milions d'euros.

Aquesta clàusula té una particularitat: s'incrementa a 30 milions durant els últims 15 dies de les finestres de fitxatges, mentre que la resta del temps es manté en 25 milions.

Un rendiment destacat a LaLiga

Joan García ha estat una figura destacada a LaLiga EA Sports aquesta temporada. Ha disputat 23 partits sota les ordres de Manolo González, mantenint la seva porteria a zero en tres ocasions. El seu rendiment ha estat fonamental per a l'Espanyol, que actualment lluita per allunyar-se dels llocs de descens.

| @RCDEspanyol

Amb contracte fins al 2028, Joan García té un valor de mercat estimat en 10 milions d'euros, segons Transfermarkt. No obstant això, la seva clàusula de rescissió i el seu rendiment actual suggereixen que el seu traspàs podria assolir xifres més elevades.

Possible traspàs en el pròxim mercat estival

Segons informacions recents, l'Arsenal està decidit a pagar la clàusula de rescissió de Joan García en el pròxim mercat d'estiu. Aquesta decisió obligaria el porter català a prendre una determinació sobre el seu futur, considerant l'oportunitat de competir a la Premier i en competicions europees de primer nivell.

El seu impacte a l'Espanyol

La possible sortida de Joan García representaria una pèrdua considerable per a l'Espanyol. El club català, que es troba a un punt dels llocs de descens, veuria debilitada la seva defensa sense el seu porter titular. A més, la venda de García podria ser una de les més grans en la història del club, proporcionant recursos importants per a futures incorporacions

La decisió de Joan García no només afectarà la seva carrera professional, sinó també el futur immediat de l'Espanyol. Mentre l'Arsenal espera amb els braços oberts, l'afició perica espera amb incertesa el desenllaç d'aquesta història. El pròxim estiu serà crucial per determinar el destí d'un dels porters més prometedors del futbol espanyol.

Alternatives per a l'Espanyol

Davant la creixent possibilitat que Joan García abandoni l'Espanyol a l'estiu, la directiva perica ja estaria valorant opcions per reemplaçar-lo. Entre els noms que han sorgit com a possibles substituts, destaquen porters amb experiència a LaLiga i joves promeses que podrien assumir el repte.

No obstant això, la prioritat del club serà obtenir el millor rèdit econòmic possible si finalment l'Arsenal executa la clàusula de rescissió. El que permetria reinvertir en diverses posicions clau per reforçar la plantilla.