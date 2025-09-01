Ernesto Valverde se sale con la suya y consigue un fichaje para el Athletic de Bilbao

El Athletic Club vive un arranque de temporada soñado. Tres victorias en tres partidos colocan al conjunto bilbaíno en lo más alto de la clasificación junto al Real Madrid. En este contexto de optimismo, el club está a punto de anunciar el fichaje de un viejo conocido.

Un esfuerzo económico importante

El club que preside Jon Uriarte ha hecho un esfuerzo notable. Este jugador ocupará uno de los escalones más altos de la escala salarial, con una ficha de alrededor de siete millones. Pese al coste, la entidad entiende que se trata de una inversión necesaria para mantener la ambición deportiva en LaLiga y en la próxima Champions League.

Valverde reclamaba soluciones tras la sanción de Yeray Álvarez y la grave lesión de Egiluz. Durante semanas, la defensa se sostuvo gracias al nivel de Vivian y Paredes, pero la llegada de un central experimentado era imprescindible para afrontar todos los frentes competitivos.

Un regreso con historia

Este jugador no es un desconocido para la afición de San Mamés. El central llegó a Lezama en 2010 procedente del Aviron Bayonnais y con solo 16 años ya destacaba en las categorías inferiores. Dos años después, debutaba con el primer equipo en la Europa League, dejando claro que su proyección era imparable.

La temporada 2013-14 fue la de su consagración. En esa temporada, se convirtió en titular indiscutible gracias a su anticipación, salida de balón y solidez defensiva. Con apenas 20 años ya era uno de los centrales más prometedores del continente.

Un regreso por la puerta grande

El fichaje por el Manchester City en 2017, mediante el pago de su cláusula de 65 millones, confirmó su estatus internacional. En Inglaterra ganó títulos, creció como futbolista y se consolidó en la élite. Más tarde, su aventura en Arabia Saudí con el Al Nassr le permitió asegurar un contrato millonario.

Ahora, con 31 años y tras pedir expresamente su salida, Aymeric Laporte vuelve al Athletic dispuesto a recuperar sensaciones y preparar su candidatura para el Mundial de 2026. Su retorno simboliza la fidelidad y el apego que siempre mostró hacia el club que le abrió las puertas en su juventud.

Valverde gana un líder para la defensa

El entrenador del Athletic ve cumplida una de sus grandes obsesiones. Contar con Laporte le permitirá rotar con garantías y dotar de experiencia a una plantilla joven. El central francés, internacional con España, llega en un momento clave para aportar jerarquía y reforzar la línea más debilitada del equipo.

La adaptación será rápida: conoce la casa, a varios compañeros y el estilo de juego. Aunque lleva meses sin disputar partidos oficiales, Valverde confía en que pronto recupere el ritmo competitivo. La exigencia de la Champions y el buen inicio liguero obligan a tener a todos al máximo nivel cuanto antes.

El Athletic, con la mirada en Europa

El regreso de Laporte cierra un verano de movimientos estratégicos en Bilbao. Con la renovación de Nico Williams, la llegada de Robert Navarro y la consolidación de jóvenes de Lezama, el equipo afronta con ilusión una temporada histórica.

El reto es mayúsculo: mantener el pulso en LaLiga, competir en Europa y soñar con alzar un título. Con Aymeric Laporte en el centro de la defensa, la afición rojiblanca tiene motivos para confiar en que la ambición de este curso no se quede solo en palabras.