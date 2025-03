60 milions i se'n va: Oferta d'un equip de la Premier League al Barça per Koundé

El FC Barcelona es troba en una cruïlla amb Jules Koundé. El defensor gal és fonamental en els esquemes de Hansi Flick, fix en el lloc de lateral dret. No obstant això, una proposta que podria haver rebut el club català provinent del totpoderós futbol anglès podria canviar-ho tot.

Jules Koundé ha estat una peça fonamental en la defensa blaugrana. La seva versatilitat li ha permès adaptar-se al lateral dret, posició en la qual ha destacat tant en tasques defensives com ofensives. En la temporada actual, ha disputat 26 partits a LaLiga, anotant 2 gols i proporcionant 3 assistències. A més, ha estat clau en mantenir la solidesa defensiva de l'equip, contribuint a diverses porteries a zero.

| FCB

L'oferta de l'Arsenal i el seu context

L'Arsenal, dirigit per Mikel Arteta, busca reforçar la seva línia defensiva de cara a la pròxima temporada i podria estar oferint 60 'quilos'. Així ho assegura, almenys, El Nacional. Això reflecteix la intenció del club londinenc d'incorporar un jugador d'elit que aporti experiència i versatilitat. Aquesta oferta s'alinea amb l'interès previ d'altres clubs de la Premier League en el defensor francès, la qual cosa subratlla la seva creixent reputació en el futbol europeu.

El FC Barcelona travessa una situació financera que requereix mesures estratègiques. La possible venda de Koundé per 60 milions d'euros podria alleujar la pressió econòmica i facilitar la inscripció de nous fitxatges. No obstant això, aquesta decisió també implicaria la pèrdua d'un jugador clau en la defensa, la qual cosa podria afectar el rendiment esportiu de l'equip.

| Canva

Com afectaria la sortida de Koundé?

La marxa de Koundé obligaria Flick a reestructurar la defensa. Encara que el francès ha jugat com a lateral dret, la seva formació com a central li ha permès aportar solidesa i sortida de pilota des del fons. La seva absència podria cobrir-se amb jugadors com Héctor Fort o Gerard Martín, encara que la seva inexperiència en partits d'alta exigència planteja dubtes sobre la seva capacitat per assumir el rol de titular.

De fet, el Barça ja tenia planejat acudir al mercat a l'estiu per buscar un lateral dret. En aquest cas, era per cobrir el lloc d'Héctor Fort, qui no sembla haver convençut del tot a Hansi Flick. Si al final es compleix el rumor llançat per El Nacional i Koundé acaba marxant, serien dos els jugadors per a aquesta posició que requeriria l'elenc culé.

De moment, tot està en stand by i el futbolista està centrat en acabar de la millor manera possible el curs amb el Barça. Els culés segueixen vius en totes les competicions i no hi ha res més important per a ningú que lluitar per quants més títols millor.