L'Elx, disposat a invertir molts diners en un crack croat

L'afició de l'Elche CF afronta el nou curs amb il·lusió renovada i la certesa que el club està decidit a invertir per lluitar per la permanència a LaLiga. Al Martínez Valero es viu un ambient d'expectació creixent davant els rumors de fitxatges i l'ambició mostrada per una directiva que vol fer un salt de qualitat respecte a temporades anteriors. Tot i que la plantilla ja ha incorporat cares noves aquest estiu, el club segueix molt atent al mercat a la recerca d'un davanter que pugui marcar diferències des del primer minut.

Aquest estiu ja ha deixat diversos noms destacats a la llista d'incorporacions de l'Elche. Destaca el fitxatge d'Álvaro Rodríguez, davanter uruguaià que arriba procedent del Real Madrid a canvi de dos milions d'euros després de la seva cessió al Getafe. Juntament amb ell, Germán Valera, extrem dret de 23 anys, s'ha sumat a la disciplina il·licitana després de la seva cessió del curs passat. La porteria també compta amb reforç nou, ja que Alejandro Iturbe ha aterrat des de l'Atlético Madrileño, mentre que el lateral francès Léo Pétrot aportarà experiència en defensa després d'arribar lliure del St-Étienne.

Tanmateix, la directiva vol donar un cop d'efecte abans del tancament del mercat i no amaga el seu interès per Matija Frigan. El davanter croat, que milita actualment al KVC Westerlo de la lliga belga, ha captat l'atenció de diversos equips importants després d'una temporada en què va signar tretze gols i dues assistències en 39 partits oficials.

El pols per Matija Frigan: negociacions complicades i xifres a l'alça

El periodista José Gopar, a través de les seves xarxes socials, ha confirmat l'interès real de l'Elche CF en Frigan. Les negociacions no són senzilles. El Westerlo exigeix una xifra mínima de vuit milions d'euros més bonus, mentre que el club il·licità ha posat sobre la taula una proposta d'aproximadament quatre milions. La diferència econòmica és significativa i, per ara, ambdues parts es mantenen fermes en les seves posicions.

El context del mercat, tanmateix, convida a pensar que hi haurà moviments els pròxims dies. L'Elche necessita gol i Frigan s'ha consolidat com un dels joves davanters més prometedors d'Europa, cosa que podria portar el club espanyol a fer un esforç extra si la situació ho requereix. A l'entorn del jugador, valoren positivament l'interès des de LaLiga, tot i que saben que no serà fàcil abandonar la lliga belga si no s'arriba a un acord entre clubs.

Matija Frigan aportaria verticalitat, olfacte golejador i una capacitat d'adaptació ràpida a diferents esquemes ofensius. La seva última temporada a Bèlgica ha fet valdre la seva capacitat per definir a l'àrea i el seu creixement tècnic tot i la seva joventut. Si l'Elche aconseguís tancar la seva incorporació, faria un salt de qualitat immediat a la posició de ‘9’, quelcom que el club ha trobat a faltar en campanyes recents.