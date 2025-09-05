Las dos jugadoras del Barça Femenino que son baja por lesión contra el Athletic

El Barça femenino encara la temporada con un bloque más corto. El verano estuvo marcado por numerosas salidas de jugadoras importantes. La única incorporación destacada fue Laia Aleixandri, procedente del Manchester City. A pesar de ello, el equipo arrancó con una goleada contundente.

El club decidió no reforzar más posiciones, apostando por la cantera. Varias jóvenes ya han debutado en la Liga con buena nota. La apuesta de Pere Romeu es clara: confianza en el filial. La temporada será exigente y necesitarán todas las piezas disponibles.

Noticias médicas inesperadas

En plena confianza hacia la cantera, llegaron noticias que complican el panorama. El club emitió un parte oficial confirmando dos bajas sensibles. Una de ellas corresponde a una de las estrellas ofensivas. La otra afecta directamente a una de las revelaciones juveniles.

Caroline Graham Hansen sufre una lesión ligamentosa en el mediopié derecho. La delantera noruega queda pendiente de nuevas pruebas médicas. Clara Serrajordi, en cambio, padece un esguince en el tobillo izquierdo. Ambas serán baja para el próximo partido de Liga F.

Repercusiones en el equipo

Las lesiones obligan a Pere Romeu a modificar su plan inmediato. La baja de Graham Hansen resta desequilibrio y amenaza ofensiva al Barça. La ausencia de Serrajordi complica la rotación en el centro del campo. La plantilla, ya corta, se enfrenta a un reto mayor.

El tiempo estimado de recuperación de Serrajordi es de 2-3 semanas. En el caso de la noruega no hay plazo confirmado todavía. La idea es que no arriesgue hasta encontrarse en plena forma. El cuerpo técnico necesita reajustar roles de manera inmediata.

Próximo desafío en San Mamés

El Barça visitará al Athletic Club en la segunda jornada. El duelo será exigente, con un rival físico y muy competitivo. El conjunto bilbaíno destaca por la intensidad y las transiciones rápidas. San Mamés siempre representa un escenario duro para cualquier visitante.

El Barça llega tras golear 8-0 al Alhama en el debut. Aquel partido mostró el potencial ofensivo incluso con una plantilla reducida. Sin embargo, ahora deberán afrontar el reto sin dos jugadoras clave. El choque servirá para medir la solidez mental de este grupo.

Mirando al futuro inmediato

El calendario no da respiro con Champions y Copa en el horizonte. Romeu sabe que necesitará rotar y contar con todas sus jugadoras. La cantera, de nuevo, tendrá un papel fundamental en este proceso. Cada oportunidad para las jóvenes se convierte en experiencia invaluable.

El mensaje final del técnico es de confianza y ambición. Asegura que el equipo sigue preparado para luchar por todo. El Barça femenino, pese a las dificultades, mantiene intacta su identidad competitiva. La afición espera que las bajas sean pronto solo un recuerdo.