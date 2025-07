Els dos possibles fitxatges del Girona per al lateral esquerre: Míchel s'ho pensa

El Girona FC afronta un estiu de grans expectatives i moviments clau. La directiva sap que la temporada va ser un clar avís a navegants. Amb tot, cal un pas endavant pel que fa a la qualitat de la plantilla i el club s'ha trobat amb diversos fronts oberts. En aquest sentit, ha sorgit una prioritat que no pot esperar: assegurar la banda esquerra de la defensa abans de l'inici oficial del curs.

La situació és delicada. La continuïtat de diversos pilars està en entredit i els problemes físics d'alguns jugadors clau han encès les alarmes a la direcció esportiva. El primer fitxatge de l'estiu, Thomas Lemar, està a punt de tancar-se, però la incògnita més urgent continua sent la del lateral esquerrà. Amb Miguel Gutiérrez com a possible venda, Míchel i el seu staff treballen a contrarellotge per no quedar-se sense alternatives.

El cas Miguel Gutiérrez i la urgència de cobrir la banda esquerra

Miguel Gutiérrez s'ha consolidat com un dels futbolistes més importants del Girona, però el seu futur és una incògnita. El club espera ingressar prop de 20 milions d'euros pel seu traspàs, segons el Mundo Deportivo, tot i que encara no sembla que hi hagi ningú disposat a acostar-se a aquestes xifres. Mentrestant, el jugador continua recuperant-se d'una lesió al turmell que el va portar al quiròfan fa tot just un mes.

El procés de recuperació segueix en marxa i des del club es vol evitar qualsevol pressió extra sobre el seu entorn, optant per la discreció total fins que la seva situació s'aclareixi.

L'importància de Gutiérrez a l'esquema de Míchel és indiscutible, però la direcció esportiva assumeix que ha d'estar preparada per a un escenari en què el madrileny surti del club. És aquí on sorgeixen els dos noms que més convencen al cos tècnic: Àlex Moreno i Sergio Akieme. Tots dos representen perfils diferents però complementaris i podrien ser clau per mantenir l'equilibri defensiu i ofensiu que exigeix la idea de joc del tècnic madrileny.

Àlex Moreno, el retorn del lateral més desitjat per Míchel

Segons ha informat Nil Solà, el nom d'Àlex Moreno ha agafat força en les últimes hores. El lateral català, que pertany a l'Aston Villa però ve d'una cessió al Nottingham Forest, coneix bé la Lliga i ha demostrat la seva capacitat tant a Espanya com a Anglaterra. Als seus 32 anys, Moreno acumula experiència i solvència. La temporada passada va jugar 19 partits a la Premier League i la seva versatilitat el converteix en una opció ideal per a un equip que busca un relleu fiable i veterà.

Moreno ja va ser dirigit per Míchel al Rayo Vallecano, fet que facilita l'entesa tàctica i el coneixement mutu. La seva predisposició per tornar a Catalunya juga a favor del Girona, tot i que el tema salarial és un dels principals esculls. La possibilitat d'una cessió és sobre la taula, però també existeix l'opció d'una rescissió de contracte si el futbolista accepta rebaixar les seves pretensions econòmiques.

Sergio Akieme, joventut, profunditat i experiència a Primera

L'altre candidat a l'agenda del Girona és Sergio Akieme, segons la mateixa font. L'actual lateral de l'Almeria, format també al Rayo, ha destacat per la seva profunditat ofensiva i regularitat a la màxima categoria. Akieme ofereix un perfil més jove i dinàmic, amb un gran recorregut per banda i capacitat per incorporar-se a l'atac, quelcom que Míchel valora especialment en el seu sistema.

El tècnic manté bona relació amb Akieme des de la seva etapa comuna a Vallecas, fet que podria facilitar l'adaptació del jugador a un vestidor que es prepara per a reptes de màxim nivell, com la participació a la Champions League i la lluita per consolidar-se a la zona noble de la taula.