Diego Simeone sentencia un jugador: Sortirà de l'Atlètic de Madrid

A l'Atlètic de Madrid, Diego Simeone sembla haver pres una decisió clau: la venda de Rodrigo De Paul. Després d'una temporada 2024/25 marcada per la irregularitat, el centrecampista argentí ha estat vinculat amb una possible sortida a l'Inter de Milà. I és que, segons ha informat El Nacional, el club italià estaria disposat a oferir 20 milions d'euros pel jugador, cosa que obriria la porta al traspàs.

El rendiment de De Paul ha estat motiu de debat a l'Atlètic des de fa temps, amb actuacions destacades en alguns partits, però també amb fases de desconnexió que han generat dubtes al cos tècnic. Malgrat els seus èxits com a campió del món amb Argentina i la seva experiència a la Sèrie A amb l'Udinese, la seva integració plena a l'esquema de Simeone no ha estat constant.

Amb contracte fins al 2026, l'Atlètic busca aprofitar aquesta oferta de l'Inter per alliberar massa salarial i permetre l'arribada de nous fitxatges que s'ajustin millor a les necessitats de l'equip. Als seus 30 anys, De Paul veu amb bons ulls un retorn a Itàlia, on va deixar una excel·lent impressió.

L'Inter de Milà, que busca reforçar el seu migcamp, considera que l'experiència de Rodrigo De Paul podria ser un gran valor afegit, especialment en competicions internacionals. Sota la direcció de Simone Inzaghi, l'equip italià busca un jugador que pugui complementar figures com Nicolò Barella i Hakan Calhanoglu.

Rodrigo De Paul, de tornada a Itàlia

La venda de De Paul tot apunta que es podria materialitzar més aviat de cara a l'estiu que ve. Li quedarà un any de contracte i cap de les dues parts sembla especialment interessada que aquest es renovi. Per tant, tant l'Atlètic de Madrid com el jugador consideren seriosament aquesta opció provinent del Giuseppe Meazza. Mentre l'Inter està disposat a desemborsar una quantitat considerable, l'Atlètic sembla decidit a tancar una etapa i reestructurar la plantilla de cara a la temporada que ve.

Rodrigo De Paul, per part seva, ha mostrat disposició a canviar d'aires, conscient que a l'Inter podria recuperar el protagonisme que no ha aconseguit consolidar a Madrid. Aquesta operació, a més, beneficiaria les dues parts: l'Atlètic obtindria recursos per enfortir altres àrees de l'equip i De Paul tindria l'oportunitat de revitalitzar la carrera en un entorn familiar com la Sèrie A.

Aquesta temporada, de fet, no està acabant ni tan sols de consagrar-se als onzes inicialies del Cholo Simeone. Si bé és cert que sí que va tenint participació, únicament ho ha deixat de fer en un duel de LaLiga, la majoria han estat des de la banca. Són 600 minuts els que ha disputat Rodrigo de Paul aquesta temporada repartits en 12 duels.