Diego Simeone pren una decisió: 3 jugadors se'n van

L'Atlètic de Madrid viu moments decisius després d'una temporada irregular. L'afició rojiblanca esperava grans resultats a la UEFA Champions League i la Copa del Rei, però la realitat no va complir amb les expectatives inicials. Amb l'arribada de l'estiu, l'entrenador Diego Simeone ja té clar com afrontar el futur immediat del club, i això passa per importants moviments a la plantilla.

La pressió sobre el 'Cholo' Simeone s'ha incrementat significativament després de no aconseguir complir els objectius esportius d'aquesta campanya. L'eliminació en competicions clau ha obert un període de reflexió i decisions dràstiques per recuperar la competitivitat perduda. El tècnic argentí, reconegut pel seu caràcter i mà ferma, ha decidit posar fi a l'etapa d'alguns jugadors que no han complert les expectatives.

| @atleticodemadrid, Canva Creative Studio, XCatalunya

S'espera un estiu agitat a les oficines del Metropolitano, on la direcció esportiva i Simeone hauran de treballar conjuntament per trobar sortides i concretar fitxatges que potenciïn novament l'equip colchonero.

Els assenyalats

Entre els jugadors assenyalats per abandonar la plantilla figura sorprenentment Antoine Griezmann. El davanter francès, estrella indiscutible anys enrere, ha patit un notable descens en el seu rendiment aquesta temporada. Amb només 9 gols en lliga i escassa incidència en partits decisius, Griezmann ha deixat de ser un pilar bàsic per a Simeone. El seu probable destí apunta a la MLS, lliga nord-americana que busca atreure jugadors amb renom internacional.

Un altre jugador assenyalat és Javi Galán, lateral esquerre que no ha aconseguit assentar-se com a titular habitual. La seva participació irregular (només 12 partits com a titular en la temporada) i els dubtes generats en defensa el col·loquen fora dels plans de l'entrenador argentí. El Villarreal apareix com una opció real per al seu futur immediat, club que valora positivament les seves capacitats ofensives per reforçar la seva plantilla.

Per últim, César Azpilicueta, arribat amb moltes expectatives procedent del Chelsea, també està a la porta de sortida. L'experimentat defensa no ha complert amb el que s'esperava, mostrant dificultats per adaptar-se al ritme exigit per Simeone. Amb 34 anys i una disminució notable en la seva velocitat i resistència, l'Atlètic buscarà rejovenir el lateral dret, incorporant un perfil més dinàmic i d'acord amb l'estil de joc de l'equip.

L'Atlètic de Madrid tradicionalment aposta per la solidesa defensiva i la intensitat, característiques clau en l'estil implantat per Diego Simeone des de la seva arribada el 2011. La falta de compromís o baix rendiment és quelcom que el tècnic no tolera, cosa que justifica clarament aquestes baixes.

La sortida de Griezmann podria alliberar massa salarial significativa, permetent així l'arribada d'un davanter més jove i amb major potencial golejador. Mentrestant, la baixa de Galán i Azpilicueta ofereix l'oportunitat de refrescar ambdues bandes amb jugadors de projecció, capaços d'aportar velocitat i major contundència defensiva.