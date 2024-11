La hilarant reacció del pare de Lamine Yamal quan li toca el cromo del seu fill

El fenomen dels cromos de futbol té una llarga tradició que es remunta a diverses dècades enrere i es converteix en un símbol de passió i col·leccionisme entre els aficionats de l'esport. Aquests cromos, que presenten jugadors, equips, i en algunes edicions especials, estadis i moments històrics. Permeten als seguidors armar àlbums complets com un reflex de la temporada o un torneig específic.

L'activitat de col·leccionar i intercanviar cromos genera una experiència social única, en què els fanàtics poden intercanviar els cromos repetits, augmentant l'emoció i el sentit de comunitat. A més, aquests àlbums es converteixen en valuoses memòries personals i objectes de col·lecció, representant una barreja de nostàlgia i lleialtat cap als equips i jugadors que apareixen a cada col·lecció. Ara hem vist una personalitat del món del futbol obrint aquest tipus d'articles, sent ni més ni menys que el pare de Lamine Yamal,Mounir Nasraoui.

Li toca el seu fill obrint cromos

El pare de Lamine és més que conegut en xarxes socials per les seves diferents publicacions sense filtres en què mostra la seva vida i reflecteix com està d'orgullós de Lamine. A través del seu Instagram podem veure com vol el seu fill, i com celebra cadascun dels seus èxits com si fos el seu propi. Ara, a través d'un directe en aquesta mateixa xarxa social l'hem vist obrint uns cromos de futbol en què li ha tocat el fill.

Mounir anava mostrant a la càmera els diferents futbolistes de la lliga espanyola que l'anaven tocant en aquests petits sobres, sent els del Barça els que li feien més il·lusió. Un dels primers que va mostrar va ser a Pau Cubarsí, que amb només 17 anys ja és una de les cartes més cotitzades en aquesta col·lecció de la temporada 2024-25. A més, alhora que li tocava la carta, el pare de Lamine replicava el famós càntic dedicat a Pau, “Cu, Cu, Cubarsí”.

Així doncs, després de mostrar la carta, va prosseguir amb l'obertura de més sobres, tocant-lo aquesta vegada a Lamine Yamal. Com és normal, la bogeria al pare del jugador del Barça va ser total, celebrant que tenia entre les mans un article molt ben valorat del seu fill. La carta era la 'Fans Favourite', un article de la col·lecció d'una gran raresa que havia tocat el bo de Mounir.

"Lamine Yamal, per bé o per mal, sóc el millor pare", deia Nasraoui entre rialles. Aquest ha tornat a ser un nou episodi viral del pare de Yamal, qui és tota una sensació a les xarxes socials. Una de les últimes aparicions, a més, va ser a la gala de la Pilota d'Or, on va poder veure de primera mà com el seu fill s'emportava el premi a millor jugador jove.