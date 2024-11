Decisió presa: Flick el vol i el Barça farà servir Ferran Torres per baixar el preu

Són pocs els extrems de qualitat que hi ha al futbol actual, i els pocs que hi ha costa molts diners. És per això que el Barça vol fer servir Ferran Torres, un jugador que no compta per al club ni entra als plans d'Hansi Flick com a moneda de canvi per intentar rebaixar el preu i fitxar un dels millors extrems d'Europa com és Khvicha Kvaratskhelia.

El jugador del Nàpols és seguit per part del Barça i podria ser un dels grans atractius del club per al 2025. El jugador per part seva ja va declarar que clubs com el Barça o el Madrid són un somni per a ell i li agradaria jugar algun dia i complir el seu somni des de petit.

Laporta vol una bomba per inaugurar el nou Camp Nou

Joan Laporta sap que la inauguració del nou Camp Nou serà un motiu d'atracció per a molts jugadors ja que serà l'estadi amb més capacitat de tot Europa, més de 100.000 espectadors i un estadi que quedarà espectacular.

Són molts els jugadors que s'han estat oferint en privat i fins i tot públicament el Barça aquestes últimes setmanes i serà el club qui tingui l'última paraula.

El georgià és un jugador que agrada molt pel seu desbordament i desequilibri, al club creuen que només Lamine té aquesta capacitat i el dia que no hi sigui el Barça ho pateix molt com s'ha vist aquesta temporada: les úniques 3 derrotes han estat sense Lamine Yamal.

Kvaratskhelia porta 3 temporades al Nàpols sent figura a l'Scudetto del conjunt Italià el 2022, i en què registra 29 gols en aquestes 2 temporades i mitja.

Té contracte fins al 2027 i un valor de mercat proper als 90 milions d'euros. Tot i això des del Barça creuen que podria sortir per una mica menys de diners gràcies a la voluntat del jugador de recalar a les files del FC Barcelona.

Com encaixaria en aquest Barça de Flick?

S'ha vist a les punxades del Barça, que quan no hi ha Lamine Yamal que és el jugador més desequilibrant de l'equip, el Barça no té desbordament i profunditat en banda.

Modifica i condiciona el sistema ja que Raphinha ha de jugar d'extrem i no té aquest regat i obliga Dani Olmo a jugar de fals extrem esquerre, un jugador fet per jugar per dins. Per aquest motiu des del club consideren una prioritat portar un extrem esquerre top.

Entre els que més agraden hi ha Nico Williams, Luis Diaz o Kvaratskhelia, que és el més ben situat en aquests moments. És un extrem vertical, amb desbordament que combina i s'associa molt bé, cosa que agrada molt per al futbol que fa i practica aquest Barça de Hansi Flick.