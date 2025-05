Deco suelta lo que nadie sabía sobre Lamine Yamal y el Real Madrid

Lamine Yamal es sin duda el gran nombre del presente y futuro del FC Barcelona. Con tan solo 17 años, el joven extremo ha explotado definitivamente esta temporada y se ha ganado el cariño del Camp Nou y la admiración de toda Europa. Su renovación, prevista para cuando cumpla la mayoría de edad el 13 de julio, está en boca de todos.

En este contexto, el director deportivo del Barça, Deco, ha hablado en RAC1 y ha dado detalles importantes sobre el estado de las negociaciones. “La renovación va por buen camino. Lamine tiene una madurez que no es normal. Yo tengo un hijo de su edad y me impresiona su carácter. Parece que llevara diez años en la élite”, comentó Deco con sinceridad.

Un jugador que solo quiere ser feliz en el Barça

Deco ha negado tajantemente que Lamine haya puesto exigencias para convertirse en el mejor pagado de la plantilla. “Eso no es cierto. Solo quiere ser feliz aquí. Lo importante es que esté contento y que tenga el contrato que le corresponde”, explicó. A su juicio, la edad no debe ser una barrera. “No importa si tiene 17, 26 o 30.

| XCatalunya

El fútbol tiene que ser justo. Y un jugador de su nivel debe estar valorado como merece. Pero Lamine no va de dinero, va de fútbol”, sentenció. El objetivo del club es asegurar su continuidad a largo plazo, con un contrato de entre cuatro y seis años, y blindarlo ante el interés creciente de los grandes clubes del continente.

El impacto de Lamine ya es global

En la entrevista, Deco también se refirió al carácter único de Lamine. “Tiene autoconfianza, tiene desparpajo. Puede jugar en San Siro, en el Bernabéu o en el Metropolitano y no le tiembla el pulso. Eso lo tienen los jugadores diferenciales”. Las comparaciones con Ronaldinho y Messi son inevitables.

| F.C. Barcelona, XCatalunya

“Yo también me ilusioné con ellos en su día. Y ahora veo a la gente ilusionarse con Lamine. Es normal, porque tiene algo especial que no se entrena: lo trae de serie”. El director deportivo añadió que, más allá de Lamine, el Barça cuenta con otros talentos que pueden marcar época. “Raphinha ha hecho una temporada espectacular. No sé si ganará el Balón de Oro, pero ha estado a un nivel muy alto”.

La renovación, el gran fichaje del verano

Deco dejó claro que renovar a Lamine será el mejor movimiento del club este verano. “Tenerlo muchos años más con nosotros es estratégico. No se trata solo de talento, sino de identidad, de ADN Barça”, afirmó. Desde los despachos ya se trabaja con Jorge Mendes y los asesores del jugador para cerrar todos los flecos.

Las partes están alineadas y no hay indicios de conflicto. Solo falta esperar a que cumpla los 18 años para firmar. La intención del Barça es anunciar la renovación de forma oficial con un gran acto institucional que simbolice lo que significa Lamine para el club y su futuro inmediato. La Masia vuelve a ser el corazón del proyecto.

Y al final... la revelación sobre PSG y Real Madrid

Lo más llamativo, sin embargo, llegó al final de la entrevista. Cuando le preguntaron si algún gran club había intentado fichar a Lamine, Deco no dudó en responder con claridad: “El PSG preguntó. El Real Madrid, no”. La frase cayó como un trueno. Mientras los rumores situaban a Lamine en la órbita blanca, el DD desmontó la narrativa.

l club que verdaderamente tanteó al joven crack fue el Paris Saint-Germain. Y aún así, Lamine eligió seguir en casa. Porque en un mercado donde el dinero lo mueve todo, su respuesta ha sido otra: quedarse donde quiere estar, donde se siente feliz… en el Barça.