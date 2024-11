Imanol Alguacil mou fitxa: Vol un jugador del Barça per a la Reial Societat

La primera meitat de la temporada no és l'esperada per a la Reial Societat. L'equip donostiarra es troba a la desena posició de LaLiga, lluny dels llocs europeus i amb resultats molt inferiors als de campanyes anteriors. Aquest context obliga Imanol Alguacil a buscar solucions al mercat hivernal, i un dels noms que sona amb força és el de Pablo Torre, jove promesa del Barça, segons ha informat El Nacional.

Pablo Torre tampoc ha tingut el protagonisme esperat sota les ordres de Hansi Flick al FC Barcelona. Amb només 210 minuts disputats en set partits entre LaLiga i la Champions, el seu paper ha estat clarament secundari. Tot i això, els seus números són notables: tres gols i una assistència en 203 minuts a LaLiga, aconseguint una participació en gol cada 52,5 minuts. Tot i aquest rendiment, la dura competència al migcamp culer, amb noms com Pedri, Gavi, Fermín, Frenkie de Jong i Dani Olmo, ha limitat les seves oportunitats.

| FCB

Imanol Alguacil considera que Pablo Torre pot encaixar perfectament a l'estil de joc de la Reial Societat. El tècnic busca un migcampista que aporti creativitat, dinamisme i visió de joc, característiques que el jove càntabre ha demostrat tenir. A més, sembla que la filosofia de futbol ofensiu i possessió de l'equip donostiarra és l'entorn ideal perquè el jugador desplega tot el seu potencial.

Un win-win de manual

La Reial Societat estaria interessada a aconseguir la cessió de Pablo Torre fins a final de temporada. Aquest moviment permetria al jugador acumular minuts en un context competitiu, cosa fonamental per al seu desenvolupament. Des de la direcció esportiva del Reale Arena ja s'haurien iniciat els contactes amb el Barça per explorar la viabilitat de l'operació.

| FCB

Per part del Barça, la idea duna cessió no seria mal rebuda, sempre que garanteixi oportunitats per al jugador. Deco, director esportiu del club blaugrana, considera que una cessió en un equip dalt nivell pot ser clau per a la seva evolució. A més, des de l'entorn de Pablo Torre també hi veuen amb bons ulls aquesta possibilitat, conscients que al Barça les opcions de jugar regularment són limitades.

La Reial Societat té un historial provat com a trampolí per a joves talents, i Pablo Torre podria beneficiar-se d'aquesta experiència. Amb l'obertura del mercat hivernal a la cantonada, les negociacions podrien intensificar-se en les properes setmanes. Per a Imanol Alguacil, el fitxatge de Pablo Torre no només reforçaria la plantilla, sinó que podria marcar un punt d'inflexió a la temporada de l'equip. Ara, tot està en mans dels dos clubs per tancar una operació que promet beneficiar totes les parts.