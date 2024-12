Va debutar amb Pep Guardiola, havia de ser el nou Messi, Lamine Yamal l'ha superat

El món del futbol és injust i molts jugadors que tenen un futur prometedor, acaben la seva carrera d'una manera que no era l'esperada. Són molts els futbolistes que juguen a les categories inferiors del FC Barcelona i que somien amb arribar al primer equip. Alguns ho tenen molt a prop, però altres es queden pel camí.

Ja fa 700 dies des de l'últim partit de Gerard Deulofeu. Va ser el 22 de gener del 2023. Després d'una lesió que l'havia deixat dos mesos fora dels terrenys de joc, Deulofeu entrava quan faltaven 13 minuts perquè s'acabés el partit. Precisament, aquesta va ser la quantitat de temps que va durar, atès que a l'últim minut de partit va haver de ser substituït. El jugador va recaure de la lesió i va haver de ser operat per així augmentar l'estabilitat del seu genoll dret.

L'exjugador del Barça, a més, no ha estat inscrit aquesta temporada a la lliga fins que no estigui recuperat completament de la lesió. Tant el club com el jugador van prendre aquesta decisió consensuadament. Segons el mateix futbolista, sembla que la seva evolució és positiva, tot i que el procés és llarg i no cal precipitar-se. Aquell gener, Deulofeu va estar en negociacions molt avançades per signar pel Tottenham Hotspur, però la lesió ho va enviar tot en orris. Finalment, els anglesos van incorporar a Danjuma en qualitat de cedit.



Deulofeu va debutar amb 17 anys amb el primer equip del Barça el 2011. El jugador estava cridat a marcar una època, però només va disputar 5 partits amb la samarreta blaugrana. El 2013 va marxar cedit a l'Everton i, l'any següent, al Sevilla. El 2015, l'Everton se'l va incorporar per 6 milions d'euros. Després d'un any i mig, va marxar cedit al Milà. Aquell estiu, el del 2017, el Barça va tornar a trucar a la seva porta i va executar la clàusula de recompra de 12 milions d'euros.

En el moment del fitxatge, Deulofeu només tenia 21 anys. Davant la manca de minuts, Gerard va tornar a marxar cedit sis mesos després d'arribar a Barcelona. Aquesta vegada va signar pel Watford, qui se'l va acabar quedant en propietat per 13 milions d'euros. La samarreta del Watford la va vestir durant dues temporades i mitja, ja que l'estiu del 2020 va signar per l'Udinese. Cal dir que Watford i Udinese comparteixen propietaris, juntament, amb el Granada. Actualment, Deulofeu té 30 anys i ha militat en 6 equips diferents. Al club que més partits ha disputat és l'Everton, amb 75.





Haurem de veure quina és la data en què es produeix el redebut de Gerard Deulofeu. De moment, el català està preocupat per recuperar-se plenament d'aquesta lesió que li està portant tants maldecaps. Aquesta lesió es va produir durant la seva etapa al Watford, després de xocar amb Van Dijk i mai s'ha acabat de curar.

Tenint en compte que, actualment, els futbolistes allarguen molt la seva carrera, Deulofeu intenta posar fi d'una vegada per totes a aquest calvari i poder gaudir d'uns quants anys més de futbol a ple rendiment. L'encara jugador de l'Udinese no descarta haver-se de retirar.