Debutó con Pep Guardiola, tenía que ser el nuevo Messi, Lamine Yamal lo ha superado

El mundo del fútbol es injusto y muchos jugadores que tienen un futuro prometedor, terminan su carrera de una manera que no era la esperada. Son muchos los futbolistas que juegan en las categorías inferiores del FC Barcelona y que sueñan con llegar al primer equipo. Algunos lo tienen muy cerca, pero otros se quedan en el camino.

Ya hace 700 días desde el último partido de Gerard Deulofeu. Fue el 22 de enero del 2023. Después de una lesión que lo había dejado dos meses fuera de los terrenos de juego, Deulofeu entraba cuando faltaban 13 minutos porque se acabara el partido. Precisamente, esta fue la cantidad de tiempo que duró, dado que en el último minuto de partido tuvo que ser sustituido. El jugador recayó de la lesión y tuvo que ser operado por así aumentar la estabilidad de su rodilla derecha.

El exjugador del Barça, además, no ha sido inscrito esta temporada a la liga hasta que no esté recuperado al completo de la lesión. Tanto el club como el jugador tomaron esta decisión consensuadamente. Según el mismo futbolista, parece que su evolución es positiva, a pesar de que el proceso es largo y no hay que precipitarse. Aquel enero, Deulofeu estuvo en negociaciones muy avanzadas para firmar por el Tottenham Hotspur, pero la lesión lo envió todo a pique. Finalmente, los ingleses incorporaron a Danjuma en calidad de cedido.



Deulofeu debutó con 17 años con el primer equipo del Barça el 2011. El jugador estaba llamado a marcar una época, pero solo disputó 5 partidos con la camiseta azulgrana. El 2013 marchó cedido en el Everton y, el año siguiente, al Sevilla. El 2015, el Everton se lo incorporó por 6 millones de euros. Después de un año y medio, marchó cedido en el Milán. Aquel verano, el del 2017, el Barça volvió a trucar a su puerta y ejecutó la cláusula de recompra de 12 millones de euros.

En el momento del fichaje, Deulofeu solo tenía 21 años. Ante la carencia de minutos, Gerard volvió a marchar cedido seis meses después de llegar a Barcelona. Esta vez firmó por el Watford, quien se lo acabó quedando en propiedad por 13 millones de euros. La camiseta del Watford la vistió durante dos temporadas y media, puesto que el verano del 2020 firmó por el Udinese. Se tiene que decir que Watford y Udinese comparten propietarios, juntamente, con el Granada. Actualmente, Deulofeu tiene 30 años y militado en 6 equipos diferentes. En el club que más partidos ha disputado es el Everton, con 75.





Tendremos que ver cuál es la fecha en que se produce el redebut de Gerard Deulofeu. De momento, el catalán está preocupando recuperarse plenamente de esta lesión que le está llevando tantos quebraderos de cabeza. Esta lesión se produjo durante su etapa al Watford, después de chocar con Van Dijk y nunca se ha acabado de curar.

Teniendo en cuenta que, actualmente, los futbolistas alargan mucho su carrera, Deulofeu intenta poner fin de una vez por todas a este calvario y poder disfrutar de unos cuántos años más de fútbol a pleno rendimiento. Lo encara jugador del Udinese no descarta tenerse que retirar.