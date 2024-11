David Bernabeu retrata al Real Madrid y a Mbappé: 'Creen que...'

Cinco jornadas de la nueva Champions League y todos los aficionados del Real Madrid pensaban lo mismo. Que el equipo de Carlo Ancelotti conseguiría los 15 puntos. Todo el mundo creía que el actual campeón de Europa conseguiría el pleno de victorias y pasaría a la segunda fase sin despeinarse. A la hora de la verdad, todo ha sido muy diferente y el equipo solo ha conseguido 2 victorias en 5 partidos. 6 puntos de 15 posibles.

Contra el Liverpool en Anfield, el Real Madrid tenía un examen muy importante. Lo podía superar con nota y recuperar sensaciones. O podía repetir el mal juego y hundir su reputación. Optó por lo segundo. El conjunto español fue incapaz de batir la portería inglesa y encajó dos goles más. El rendimiento en ataque fue nulo y se observaron muchas carencias en defensa.

La ausencia de Vinicius Junior pasó factura a un equipo que parece que ha llegado a fin de ciclo. Kylan Mbappé tenía la oportunidad de rendir a un gran nivel y demostrar que es uno de los mejores del mundo. No lo hizo. Podía haber acabado con el debate de las posiciones en ataque, pero no aprovechó la oportunidad.

Críticas del madridismo y risas del barcelonismo

El periodista David Bernabeu ha contestado con humor y ha publicado un tweet en su cuenta oficial de la red X. Según Bernabeu, "el madridismo vive engañado. Creen q este Mbappé no es el q ficharon como el mejor del mundo. Pero es q el Mbappé q llegó ya no era el mejor del mundo, si es q lo ha sido alguna vez, algo q podríamos discutir. Lleva mucho, pero mucho tiempo, sin marcar diferencias".

Las reacciones publicadas de sus seguidores no se han hecho esperar. Algunos recuerdan que hace muchos años que Mbappé no es el mejor. Que en 2018 era un gran jugador, que a partir de entonces ha bajado su rendimiento. Explican que un futbolista que juega en la liga francesa no puede ser el mejor jugador del mundo.

Mbappé una carrera... ¿llena de éxitos?

Mbappé debutó profesionalmente con el AS Mónaco en 2015, a los 16 años. Su talento fue evidente desde el principio, contribuyendo significativamente a que el equipo ganara la Ligue 1 en la temporada 2016-2017. Durante su tiempo en el Mónaco, Mbappé anotó 27 goles, destacándose como una joven promesa del fútbol europeo.

En 2017, Mbappé se unió al Paris Saint-Germain (PSG) en un traspaso millonario. Durante su estancia en el PSG, se convirtió en el máximo goleador histórico del club, con 255 goles en 306 partidos. Contribuyó a la conquista de múltiples títulos nacionales, incluyendo seis Ligue 1, tres Copas de Francia, dos Copas de la Liga y tres Supercopas de Francia.

En junio de 2024, Mbappé fichó por el Real Madrid, firmando un contrato hasta 2029. Fue la gran esperanza blanca y su fichaje generó mucha expectación, al nivel de Cristiano Ronaldo.