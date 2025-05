Edu Aguirre s'anima amb la remuntada a LaLiga

El futbol, especialment quan s'acosta el tram final de temporada, acostuma a regalar històries èpiques i remuntades inesperades. Precisament en aquest context, a pocs dies del Clàssic entre Barça i Real Madrid, alguns periodistes ja comencen a creure en miracles esportius. Un dels que més clarament ho ha manifestat és Edu Aguirre, periodista del conegut programa esportiu El Chiringuito de Jugones, qui va llançar un missatge d'optimisme pur cap a l'afició madridista després de l'ajustada victòria del Real Madrid davant el Celta de Vigo.

El Real Madrid es troba en una situació complexa però no impossible. Després de guanyar aquest cap de setmana al Celta de Vigo (3-2) en un matx ple de tensió i patiment, els blancs mantenen vives les seves aspiracions de títol. Malgrat els dubtes defensius mostrats durant alguns moments del partit, especialment en els minuts finals, l'equip dirigit per Carlo Ancelotti va exhibir llampecs de gran futbol liderats per figures claus com Vinícius Jr., Jude Bellingham i Fede Valverde.

A falta de només quatre jornades per al desenllaç del campionat, la diferència entre Barça i Real Madrid es manté en tan sols quatre punts. Els comptes estan clars: si el Real Madrid aconsegueix la victòria davant el Barça a Montjuïc aquest diumenge, la lliga es posaria apassionant. Una possibilitat que ha despertat la il·lusió del madridisme i ha provocat declaracions carregades d'entusiasme, com les del mateix Edu Aguirre.

| Real Madrid

Edu Aguirre i la creença del vestidor

El popular periodista madrileny va llançar un missatge clar i contundent des del plató d'El Chiringuito de Jugones: "Pot passar de tot, el vestidor creu de veritat". Una declaració optimista que reflecteix no només la seva opinió personal sinó també l'ambient dins del vestidor madridista. Segons Aguirre, els futbolistes blancs tenen plena confiança en donar la sorpresa en la recta final de temporada, començant amb un triomf clau davant l'etern rival català.

La declaració del periodista va encendre les xarxes socials, on l'afició madridista ràpidament va començar a alimentar el somni de la remuntada èpica. En aquests moments, l'optimisme sembla regnar a Valdebebas, especialment pel context favorable que presenta el calendari, tenint en compte la situació de desgast físic que travessa el FC Barcelona.

El meravellós hàndicap de la Champions

Actualment, el FC Barcelona és líder de LaLiga amb quatre punts d'avantatge sobre el Real Madrid. Els blaugranes tenen un calendari difícil, no només pel clàssic de diumenge, sinó també per la seva complicada situació a la UEFA Champions League, on han de superar l'Inter aquest dimarts en la tornada de semifinals. Aquest compromís europeu arriba com un regal inesperat per als blancs, que podrien beneficiar-se del cansament acumulat dels jugadors blaugranes, que ja s'ha vist traduït en lesions de jugadors importants com les de Koundé, Balde i Lewandowski.

D'altra banda, el Real Madrid ha mostrat un rendiment irregular durant la temporada, encara que amb moments de gran brillantor individual. La figura de Vinícius Jr., autor de 19 gols a LaLiga, i Jude Bellingham, eix fonamental del mig del camp, seran claus a Montjuïc. Els madridistes arriben al duel amb la confiança d'haver guanyat els seus últims tres partits consecutius en el campionat domèstic.