La dada del Barça de Hansi Flick a l'octubre que espanta: 'Té molt...'

Qui els ho hauria dit als blaugranes després de caure al Joan Gamper contra el Mònaco que, dos mesos i mig després, golejarien al Bayern de Múnic i al Reial Madrid en pocs dies de diferència. L'afició del Barça sempre ha estat molt exigent. Aquests, a diferència d'altres aficions, demanen la perfecció: guanyar jugant molt bé. I això, Hansi Flick, ho ha aconseguit. Tret de la patacada contra Osasuna a causa de les rotacions i de la derrota contra, una altra vegada, el Mònaco, marcada per la primerenca expulsió d'Eric Garcia, el Barça ho ha guanyat tot amb un domini que feia temps que no es veia. En els 14 partits que s'han disputat aquest curs, el Barça ha anotat 47 gols i només n'ha rebut 13.

Aquesta última dada augmenta de valor si tenim en compte la manera en què juga el conjunt català. El Barça disputa els seus partits amb una defensa extremadament avançada, deixant latifundis a la seva esquena. Tal com va demostrar Idumbo, si s'aconsegueix trencar el fora de joc, el jugador es planta cara a cara amb Iñaki Peña. Però, aquest tipus d'accions arriben en comptagotes, atès que els blaugranes s'han convertit en experts a provocar fores de joc. En total n'ha provocat 92. Una mitjana de 7 per partit.



El Barça de Flick està anant en trajectòria ascendent, malgrat les greus lesions de Ter Stegen i Bernal, i mostra d'això són les dades d'aquest d'octubre. Els blaugranes han guanyat els 5 partits, han anotat 21 gols i només n'han rebut 2. De fet, el Barça ha guanyat tots els partits d'aquest mes per una diferència igual o superior als tres gols. En aquests moments, el Barça és el líder en solitari de la Lliga EA Sports amb 30 punts de 33.

Avantatge respecte del seu màxim competidor gràcies a la qualitat dels jugadors

Els catalans tenen un avantatge de sis punts respecte al segon classificat, precisament, el Reial Madrid. Són l'equip, amb 16 gols de diferència, que més n'ha marcat (37) i només cinc equips n'han rebut menys. A la Champions League, el Barça és desè amb 6 punts de 9, però dels que té aquesta quantitat de punts, és el que té una diferència de gols més àmplia. Flick ha aconseguit treure la millor versió de cadascun dels jugadors.

Lewandowski, que semblava acabat, suma 17 gols i torna a ser el de sempre. Raphinha, a qui molts volien fora, suma 10 gols i 7 assistències. Iñigo Martínez, als seus 33 anys, està rendint a un nivell impecable. Pedri ha recuperat la versió del seu primer any al Barça i ha deixat endarrere les lesions musculars que tant l'han amargat. I els joves com Cubarsí, Lamine Yamal i Casadó estan jugant amb una maduresa que sembla que portin tota la vida al primer equip.

Els números espanten

Actualment, el Barça ha disputat, aproximadament, un quart de la temporada, atès que, en el millor dels casos, els de Hansi Flick disputaran 61 partits (38 de lliga, 2 de Supercopa d'Espanya, 15 de Champions League i 6 de Copa del Rei). L'eufòria entre els cuers està desfermada i hi ha qui ja veu el conjunt blaugrana com un candidat ferm a guanyar tots els títols possibles, un pensament sense cap ni peus fa només uns mesos. A pesar que aconseguir-ho és extremadament complicat, el Barça està mostrant un nivell que porta a pensar que és capaç.

Pel que fa a les competicions nacionals, sí que és cert que el grau d'exigència que té és bastant més elevat. Mentre que a la Champions League, els catalans no són favorits, sinó candidats. És a dir, no és un objectiu prioritari com ho podria ser en el Manchester City o el Reial Madrid. Si el Barça continua en la línia d'ara, pot arribar molt lluny a la màxima competició europea, però no guanyar-la no és, ni de bon tros, un fracàs. Haurem de veure com es desenvolupa la temporada, però, de moment, fa molt bona pinta.