El dato del Barça de Hansi Flick en octubre que asusta: 'Tiene muy...'

Nadie se lo hubiera imaginado en Can Barça tras caer en el Joan Gamper contra el Mónaco que, dos meses y medio después, golearían al Bayern de Múnic y al Real Madrid en pocos días de diferencia. La afición del Barça siempre ha sido muy exigente. A diferencia otras aficiones, piden la perfección: ganar jugando muy bien. Y esto, Hansi Flick, lo ha conseguido. Salvo el batacazo contra Osasuna a causa de las rotaciones y de la derrota contra, otra vez, el Mónaco, marcada por la temprana expulsión de Eric Garcia, el Barça lo ha ganado todo con un dominio que hacía tiempo que no se veía.

En los 14 partidos que se han disputado este curso, el Barça ha anotado 47 goles y solo ha recibido 13. Este último dato aumenta de valor si tenemos en cuenta la manera en que juega el conjunto catalán. El Barça disputa sus partidos con una defensa extremadamente avanzada, dejando latifundios a su espalda. Tal como demostró Idumbo, si se consigue romper el fuera de juego, el jugador se planta delante de Iñaki Peña. Pero, este tipo de acciones llegan en cuentagotas, dado que los azulgranas se han convertido en expertos en provocar fueras de juego. En total han provocado 92. Una media de 7 por partido.



El Barça de Flick está yendo en trayectoria ascendente, a pesar de las graves lesiones de Ter Stegen y Bernal, y muestra de esto son los datos de este de octubre. Los azulgranas han ganado los 5 partidos, han anotado 21 goles y solo han recibido 2. De hecho, el Barça ha ganado todos los partidos de este mes por una diferencia igual o superior a los tres goles. En estos momentos, el Barça es el líder en solitario de la Liga EA Sports con 30 puntos de 33.

Ventaja respecto de su máximo competidor gracias a la calidad de los jugadores

Los catalanes tienen una ventaja de seis puntos respecto al segundo clasificado, precisamente, el Real Madrid. Son el equipo, con 16 goles de diferencia, que más ha marcado (37) y solo cinco equipos han recibido menos. En la Champions League, el Barça es décimo con 6 puntos de 9, pero de los que tiene esta cantidad de puntos, es el que tiene una diferencia de goles más amplia. Flick ha conseguido sacar la mejor versión de cada uno de los jugadores.

Lewandowski, que parecía acabado, suma 17 goles y vuelve a ser el de siempre. Raphinha, a quién muchos querían fuera, suma 10 goles y 7 asistencias. Iñigo Martínez, a sus 33 años, está rindiendo a un nivel impecable. Pedri ha recuperado la versión de su primer año en el Barça y ha dejado atrás las lesiones musculares que tanto lo han amargado. Y los jóvenes como Cubarsí, Lamine Yamal y Casadó están jugando con una madurez que parece que lleven toda la vida al primer equipo.

Los números asustan

Actualmente, el Barça ha disputado, aproximadamente, un cuarto de la temporada, dado que, en el mejor de los casos, los de Hansi Flick disputarán 61 partidos (38 de liga, 2 de Supercopa de España, 15 de Champions League y 6 de Copa del Rey). La euforia entre los culers está desatada y hay quienes ya ve el conjunto azulgrana como un candidato firme a ganar todos los títulos posibles, un pensamiento imposible hace solo unos meses.

A pesar de que conseguirlo es extremadamente complicado, el Barça está mostrando un nivel que lleva a pensar que es capaz. En cuanto a las competiciones nacionales, sí que es cierto que el grado de exigencia que tiene es bastante más elevado. Mientras que en la Champions League, los catalanes no son favoritos, sino candidatos. Es decir, no es un objetivo prioritario como lo podría ser en el Manchester City o el Real Madrid. Si el Barça continúa en la línea de ahora, puede llegar muy lejos en la máxima competición europea, pero no ganarla no es, ni mucho menos, un fracaso. Tendremos que ver como se desarrolla la temporada, pero, de momento, tiene muy buena pinta.