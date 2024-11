Crisis total en el Real Madrid, Jorge Valdano señala culpable: 'Hay responsabilidad..'

El Real Madrid atraviesa una de las dinámicas más negativas de los últimos años tras haber perdido sus dos últimos encuentros de forma contundente. Primero cayó derrotado ante el Barça en El Clásico por un abultado 0-4 y, más recientemente, sufrió una dura derrota en casa frente al AC Milan en Champions League (1-3), ambos encuentros disputados en el Santiago Bernabéu. La situación ha encendido las alarmas, ya que no solo se trata de los resultados, sino también de la manera en la que el equipo está jugando. Los merengues no logran mostrar un estilo claro y carecen de cohesión en el campo, lo que ha provocado críticas de varios sectores. En este contexto, Jorge Valdano, exjugador y exentrenador del club, ha señalado a varios responsables de esta crisis.

En su análisis en Fútbol en Movistar Plus+, Jorge Valdano no se guardó palabras y dejó claro que, en su opinión, las "responsabilidades" están distribuidas en diferentes niveles dentro del Real Madrid. Según el exjugador argentino, esta situación tiene su origen en fallos que se pueden detectar tanto en el banquillo, en la dirección deportiva y en los propios jugadores. El argentino comenzó sus comentarios apuntando al técnico Carlo Ancelotti, afirmando que el entrenador siempre tiene parte de responsabilidad cuando el equipo pierde el orden en el campo. "Hay responsabilidad en el entrenador. Siempre que no hay orden, el entrenador tiene parte de responsabilidad", destacó el ahora analista, señalando que la falta de cohesión y disciplina en el equipo es un síntoma de problemas de dirección en el banquillo.

Sin embargo, Valdano no se limitó a señalar a Ancelotti. En su intervención, también puso el foco en la planificación deportiva del club, criticando la falta de equilibrio en la plantilla. En su opinión, el Real Madrid ha cometido errores en el mercado de fichajes, no logrando confeccionar un equipo balanceado que permita competir al máximo nivel en todas las competiciones. "Hay responsabilidad en el diseño de la plantilla. No hay mucho equilibrio en esta plantilla", sentenció Valdano. Esta crítica se centra en la falta de jugadores en ciertas posiciones clave y la poca versatilidad en otras, lo que ha dejado al equipo vulnerable ante equipos de primer nivel.

| Real Madrid

Los jugadores, el último bastión de la responsabilidad

Otra de las causas de la crisis que Valdano destacó fue la marcha de Toni Kroos, quien se retiró al finalizar la temporada pasada. Según Valdano, la salida de Kroos ha tenido un impacto mayor del esperado en el equipo. “Se subestimó la marcha de Toni Kroos, y es en el centro del campo donde el Real Madrid no encuentra el equilibrio”, explicó. Para el argentino, Kroos no solo era un jugador excepcional, sino que también aportaba tranquilidad y visión de juego en momentos de presión. "La presencia de Kroos era curativa. Le daba paciencia al equipo cuando la necesitaba y rapidez mental cuando era necesario acelerar. Son muchas las cosas que ha perdido el Real Madrid sin Kroos y no es capaz de compensarlo ni con alguno de los mejores jugadores del mundo", añadió Valdano, subrayando el vacío que ha dejado el alemán en la estructura del equipo.

Finalmente, Valdano también habló sobre los jugadores y su rendimiento individual. Aunque el Real Madrid cuenta con una plantilla repleta de estrellas, varios de estos jugadores no han alcanzado su mejor nivel esta temporada. Según el exentrenador, esta falta de rendimiento es otro factor que está afectando al equipo. "Hay grandísimos jugadores que todavía no han encontrado su mejor momento", mencionó, refiriéndose a nombres que, aunque se esperaban como líderes en el equipo, no han sido capaces de cumplir con las expectativas hasta el momento.