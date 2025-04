Antonio Rüdiger trenca el seu silenci després de ser expulsat a la final de Copa

Antonio Rüdiger ha trencat finalment el seu silenci després de protagonitzar una polèmica expulsió a la final de la Copa del Rei 2024/2025 disputada entre el FC Barcelona i el Real Madrid. El defensa alemany va veure la targeta vermella directa al minut 120, en una situació poc habitual atès que no es trobava al camp, sinó a la banqueta.

Una expulsió molt polèmica

Segons va reflectir l'acta arbitral elaborada per Ricardo de Burgos Bengoetxea, el jugador madridista va ser expulsat "per llançar un objecte des de l'àrea tècnica sense arribar a assolir-me. Després de ser mostrada la targeta vermella, va haver de ser subjectat per diversos membres del cos tècnic, mostrant una actitud agressiva". Però el que va succeir no va acabar aquí. En veure la vermella, Rüdiger es va encarar amb el col·legiat, intentant llençar-li fins a dues vegades una bossa de gels, agreujant encara més la situació.

Aquests fets han col·locat Rüdiger en una situació molt delicada davant el Comitè de Competició, que podria imposar-li una sanció exemplar. D'acord amb el Codi Disciplinari de la Real Federació Espanyola de Futbol, Rüdiger podria enfrontar-se a una suspensió d'entre quatre i dotze partits, els quals compliria a La Lliga. De confirmar-se aquesta dura sanció, el defensor alemany es perdria partits crucials, incloent el pròxim Clàssic de lliga de l'11 de maig.

Comunicat de disculpa a les xarxes socials

Conscient de la gravetat de les seves accions, Antonio Rüdiger ha decidit fer un pas endavant per disculpar-se públicament pel seu comportament a la final de la Copa del Rei. El futbolista alemany va utilitzar el seu perfil oficial d'Instagram per emetre un comunicat en format de storie, reconeixent el seu error i expressant profund penediment pel que va succeir.

"Definitivament no hi ha excusa per al meu comportament d'anit. Ho sento molt. Vam jugar un partit molt bo a partir de la segona part. A partir del minut 111 ja no vaig poder ajudar més el meu equip i abans del xiulet final vaig cometre un error. Ho sento de nou per l'àrbitre i per tots els que vaig decebre anit", van ser les paraules exactes que va compartir el jugador.

Aquestes declaracions arriben en un moment especialment sensible, quan tant aficionats com mitjans esportius i analistes han criticat durament el seu comportament, qualificant-lo com a impropi d'un jugador professional, especialment en una cita tan important com la final de Copa del Rei.

La sanció que podria rebre Rüdiger suposaria un dur cop per a la planificació esportiva del Real Madrid de cara a les pròximes setmanes i podria afectar notablement el rendiment defensiu de l'equip. Aquest incident també ha reobert el debat sobre la gestió emocional i la disciplina interna al vestidor del conjunt merengue.

A l'espera de la decisió final del Comitè de Competició, l'únic segur és que Antonio Rüdiger haurà d'enfrontar-se a les conseqüències esportives dels seus actes, amb l'esperança de recuperar aviat la confiança perduda després d'aquest greu incident.